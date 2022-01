Le prix du Shiba Inu pourrait augmenter de 30% si SHIB peut surmonter cet obstacle | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu rebondit sur la zone de demande quotidienne, s’étendant de 0,0000269 $ à 0,0000293 $.

Une pression d’achat accrue pourrait propulser le SHIB de 31% pour balayer la fourchette haute à 0,0000399 $.

Un chandelier de quatre heures clôturant en dessous de 0,0000269 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu est à un moment intéressant de son parcours car il a produit deux zones de liquidité dans la direction opposée. À ce développement passionnant s’ajoute un obstacle qui bloque le chemin du SHIB et pourrait entraver les perspectives haussières.

Le prix du Shiba Inu se prépare à un rallye

Le prix de Shiba Inu a établi deux creux à 0,0000283 $ le 20 décembre 2021 et le 5 janvier, créant la configuration à double fond. Fait intéressant, cette configuration a eu lieu à l’intérieur de la zone de demande quotidienne, s’étendant de 0,0000269 $ à 0,0000293 $.

Alors que le SHIB s’est redressé au-dessus de cette zone, il doit rebondir de 12% avant d’atteindre le point médian de la fourchette de négociation à 0,0000341 $. La suppression de cette barrière conduira la pièce meme à faire face à 0,0000349 $, qui abrite la liquidité d’arrêt d’achat au-dessus de celle-ci.

Le prix de Shiba Inu doit atteindre 0,0000349 $ avant de pouvoir atteindre le haut de la fourchette à 0,0000399 $, complétant ainsi son ascension de 31%.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock illustre l’importance de l’obstacle à 0,0000349 $. Cette métrique en chaîne montre qu’environ 110 570 adresses qui ont acheté 82 785 milliards de jetons SHIB à un prix moyen de 0,0000350 $ sont sous-marines.

Par conséquent, le prix du Shiba Inu doit renverser cette barrière pour réduire la pression de vente des détenteurs essayant d’atteindre le seuil de rentabilité.

Au-delà de cette zone, les barrières de résistance s’affinent jusqu’à 0,0000680 $, soutenant les perspectives haussières détaillées ci-dessus.

SHIB GIOM

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) indique également la nature survendue du prix Shiba Inu. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté SHIB au cours du mois dernier.

Actuellement, le MVRV sur 30 jours oscille à -11,53%, une zone d’opportunité, ce qui suggère que les détenteurs de SHIB sont à perte et sont moins susceptibles de vendre leurs jetons. De plus, les détenteurs à long terme ont tendance à s’accumuler dans cette zone, ce qui pourrait constituer une source importante de pression d’achat et pourrait être la raison de déclencher une tendance haussière.

SHIB MVRV

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Shiba Inu, un chandelier de quatre heures proche de la limite inférieure de la zone de demande quotidienne à 0,0000269 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Ce développement pourrait déclencher un crash, faisant chuter le prix de Shiba Inu pour retester le niveau de support de 0,0000237 $.