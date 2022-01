Le prix Uniswap se prépare à une remontée de 20% alors qu’UNI essuie la vente de liquidités stop | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap est tombé en dessous de la configuration du triple fond à 16,72 $, collectant des liquidités côté vente.

Une reprise rapide au-dessus de cette barrière déclenchera probablement une hausse de 20 % à 19,94 $.

Une rupture du niveau de support de 16,07 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Uniswap est dans une position idéale pour lancer une tendance haussière massive car il a collecté la liquidité de stop de vente se situant en dessous d’un niveau de support crucial. Par conséquent, une reprise rapide catalysera probablement un mouvement plus élevé.

Le prix Uniswap vise plus haut

Le prix Uniswap a marqué trois fois le niveau de support de 16,72 $ entre le 26 et le 31 décembre 2021, créant le modèle à triple fond. Cette formation technique est une configuration de retournement et indique le début d’une tendance haussière.

Cependant, en raison du krach éclair du 5 janvier, le prix d’Uniswap est passé en dessous de 16,72 $, collectant la liquidité stop de vente en dessous. Les teneurs de marché utilisent ce mouvement pour créer des liquidités avant de lancer une nouvelle tendance haussière.

Dans ce rallye de 30%, UNI fera face au premier obstacle – la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 17,98 $. Les traders doivent surmonter ce blocus pour atteindre la barrière de résistance de 19,94 $, où le prix Uniswap a mis en place un double sommet. Dans certains cas, l’altcoin pourrait retester ladite barrière ou la dépasser pour collecter les liquidités.

Graphique UNI/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Uniswap, un échec à rester au-dessus du niveau de support de 16,72 $ indiquera une faible pression d’achat. Une telle évolution pourrait conduire UNI à retester la barrière de 16,07 $, où les traders peuvent faire un autre retour.

Cependant, un chandelier de quatre heures clôturant en dessous de 16,07 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Dans ce cas, le prix Uniswap pourrait baisser et potentiellement retester la barrière de 13,88 $.