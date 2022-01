Voici quatre préoccupations majeures qui empêchent les investisseurs institutionnels d’investir dans la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Une enquête récente a révélé que les investisseurs institutionnels sont les plus préoccupés par la conservation des actifs lorsqu’il s’agit d’investir dans des crypto-monnaies.

La volatilité des prix et l’environnement réglementaire ont également été des préoccupations majeures qui ont empêché les investisseurs de se lancer dans la nouvelle classe d’actifs.

Les personnes interrogées étaient optimistes quant aux prix de la cryptomonnaie si la SEC américaine se voyait accorder des pouvoirs supplémentaires pour régir la cryptomonnaie.

Alors que l’industrie des actifs numériques a connu une croissance considérable de l’adoption institutionnelle au cours de la dernière année, un rapport récent a souligné que les institutions hésitent toujours à se lancer dans les crypto-monnaies en raison des risques de sécurité associés à l’industrie.

La sécurité reste la principale préoccupation des investisseurs institutionnels

Le plus grand gestionnaire de fonds spéculatifs de crypto-monnaie réglementé en Europe a interrogé 50 gestionnaires de fortune et 50 investisseurs institutionnels aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et aux Émirats arabes unis, qui gèrent collectivement environ 108,4 milliards de dollars d’actifs.

Le rapport indique que 79% des participants ont trouvé que la garde des crypto-monnaies est le facteur clé pour décider d’investir ou non dans la nouvelle classe d’actifs.

Henry Howell, responsable du développement commercial chez Nickel Digital, a déclaré que les personnes interrogées ont « identifié la garde et la sécurité comme un différenciateur essentiel de cette classe d’actifs unique ».

67% des personnes interrogées ont cité des préoccupations concernant la volatilité des prix et 56% ont cité la capitalisation boursière comme une préoccupation.

Environ 49% des investisseurs institutionnels se méfiaient de l’environnement réglementaire, tandis que 12% s’inquiétaient de l’empreinte carbone de l’exploitation minière de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies parmi leurs principales raisons de ne pas investir dans la nouvelle classe d’actifs.

De plus, 76% des personnes interrogées étaient optimistes quant au fait que le président de la Securities & Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, serait en mesure d’obtenir du Congrès qu’il accorde à l’agence plus d’autorité pour fournir des orientations et une réglementation supplémentaires à l’industrie de la cryptomonnaie d’ici l’année prochaine.

73% des investisseurs institutionnels interrogés pensent que si la SEC se voit accorder des pouvoirs supplémentaires pour régir les crypto-monnaies, cela aura un impact positif sur les prix des actifs numériques, tandis que 32% pensent que cela aura un « effet très positif ».