Le biais haussier de Polkadot est inchangé malgré une baisse, le DOT atteindra 50 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot a subi la même baisse et la même pression de vente que le marché plus large de la cryptomonnaie.

Le DOT est relativement inchangé malgré la chute et a maintenu une zone de support stable.

Le piège à traders mis en place sur le graphique Point and Figure indique un élan haussier à court terme.

Le prix de Polkadot continue de se négocier dans une fourchette comprise entre le retracement Fibonacci 38,2 % à 31 $ et le retracement Fibonacci 50 % à 26 $. Cependant, le graphique Point and Figure montre qu’un motif de point et de figure de piège à traders peut se produire.

Le prix de Polkadot pourrait déclencher un renversement haussier et un pic plus élevé jusqu’à la zone de valeur de 50 $

Le prix de Polkadot est prêt à surprendre le marché et à revenir à un marché haussier. Il existe une confluence haussière très positive de l’activité pour le DOT au niveau d’entrée de la configuration Bear Trap qui se développe actuellement sur le graphique Point and Figure d’inversion de 1,00 $/3 cases. Si l’entrée identifiée ci-dessous se déclenche, Polkadot confirmera simultanément le modèle Bear Trap et la cassure au-dessus de la ligne de tendance du marché baissier pour convertir le DOT en un marché haussier.

La configuration longue hypothétique de la configuration Bear Trap est un ordre d’achat stop à 32 $, un stop loss à 28 $ et un objectif de profit à 50 $. Cette configuration commerciale représente une récompense/risque de 4,5:1 et a un profit implicite de 60% de l’entrée. Un stop suiveur à deux ou trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

DOT/USDT 1,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Le prix Polkadot peut baisser d’une case à 25 $ avant que l’entrée ne soit déclenchée. Si cela se produit, la configuration Bear Trap se transforme en une configuration Bearish Fakeout, une configuration d’inversion haussière encore plus forte. Cependant, une baisse à 24 $ avant que l’entrée ne soit déclenchée invaliderait la configuration longue hypothétique.