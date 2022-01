XRP se maintient à 0,75 $, mais le fait de ne pas maintenir le support pourrait déclencher une baisse plus profonde | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a chuté de 15% pour atteindre 0,70 $ mercredi.

Le fort rebond du niveau de prix de 0,70 $ a ramené le XRP à 0,75 $.

Les risques à la baisse restent importants.

Le prix du XRP fait face à une pression continue à la baisse malgré la recherche d’un soutien temporaire contre la zone de valeur critique de 0,75 $. Le biais directionnel est très certainement pondéré à la baisse.

Le prix XRP doit contenir 0,75 $, ou il fait face à un retour à 0,65 $

L’action des prix XRP est revenue dans une zone de support qu’elle avait précédemment testée en décembre. Les traders ont pu faire passer le XRP de la zone de 0,75 $ à 1,00 $, mais n’ont pas pu maintenir ces gains. Par coïncidence, la baisse significative subie le 5 janvier était un mois après le crash éclair du 5 décembre.

Le XRP reste juste au-dessus d’une fourchette de prix décisive. Il y a peu sous forme de soutien entre 0,75 $ et 0,65 $. Le profil de volume s’amincit considérablement. Le niveau de support de prix principal suivant est le retracement de Fibonacci à 50 % à 0,65 $.

Les valeurs de l’oscillateur devraient être une source de préoccupation pour les traders. L’indice de force relative a une bonne marge de manœuvre avant d’atteindre le premier niveau de survente dans un marché baissier (30). De même, l’oscillateur Optex Bands n’est pas encore survendu ; cependant, il se rapproche. L’indice composite n’a pas non plus de divergence significative ou de fourchette extrême disponible pour faire allusion à un renversement haussier. Néanmoins, toutes les conditions d’oscillateur répertoriées favorisent une nouvelle baisse du XRP.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USDT

Un facteur pourrait déclencher un retournement haussier quasi immédiat, mais pas en fonction de l’action des prix, mais du temps. Le 6 janvier est à 120 jours du plus récent sommet majeur trouvé le 7 septembre 2021. Dans l’analyse de Gann, l’un des cycles de Gann de l’année intérieure est un cycle de 120 jours. Gann a écrit que le cycle de 120 jours se produit généralement avec la tendance et doit être considéré comme un creux de contre-tendance, surtout si un creux a été trouvé dans le cycle de 90 jours.

De plus, le 6 janvier correspond à 197 jours à partir du 23 juin 2021, un niveau bas et tombe dans le cycle de 180 jours de l’année intérieure. Des changements de tendance importants ou des mouvements correctifs culminent souvent et s’inversent si un haut ou un bas critique est trouvé dans le cycle de 180 jours (le cycle de 180 jours peut s’étendre jusqu’à 198 jours).

Si le prix du XRP n’établit pas un retournement haussier clair avant le 9 janvier, le XRP continuera probablement de se déplacer vers le sud.