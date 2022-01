Ethereum entre dans la zone de support qui verra l’ETH revenir à 4 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum tombe dans une zone de support puissante.

Une fausse configuration baissière pourrait piéger les vendeurs à découvert.

Un retour rapide à la zone de valeur de 4 000 $ est attendu.

Le prix de l’Ethereum a été confronté à une activité baissière expansive au cours des huit derniers jours. Depuis l’ouverture hier (5 janvier), Ethereum a perdu près de 19%, passant de 4 047 $ au plus bas d’aujourd’hui de 3 300 $. De nouvelles pressions à la baisse devraient devenir plus complexes.

Le prix d’Ethereum trouve un support à 3 250 $

L’action des prix Ethereum a sans aucun doute effrayé les nerfs de nombreux traders récemment. L’ETH en est maintenant à sa neuvième semaine d’un mouvement correctif plus large vers le sud, mais cela se terminera probablement ici très bientôt.

Les vendeurs ont été vaincus, haut la main, dans la zone de valeur de 3 250 $. Il n’est pas étonnant qu’il y ait eu un arrêt aussi brutal de la pression vendeuse. Le Kijun-Sen hebdomadaire, un retracement de Fibonacci à 38,2 % et un nœud à volume élevé se partagent la zone de valeur de 3 250 $. L’action de prix attendue pour le prix Ethereum est un retour à la zone de valeur de 4 000 $.

Les oscillateurs prennent en charge un rebond du niveau de 3 250 $ comme rampe de lancement pour une nouvelle étape plus élevée. L’indice de force relative teste actuellement le premier niveau de survente dans un marché haussier (50). Cependant, la condition la plus critique est la divergence baissière cachée entre le graphique en chandeliers et l’indice composite.

Si les traders recherchent des preuves solides qu’un creux est probable et que le marché haussier est sur le point de reprendre, alors une divergence haussière cachée apparaissant alors que le prix atteint une zone de support solide est souvent toutes les preuves nécessaires pour confirmer ce futur mouvement haussier. De plus, étant donné qu’un nombre important de positions courtes ont été ajoutées après que le prix d’Etheruem est passé sous le dernier drapeau haussier, une nouvelle compression à découvert exacerbera tout mouvement de prix plus élevé.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ETH/USDT

Si le prix d’Ethereum clôture en dessous du Kijun-Sen hebdomadaire, cela invalidera les perspectives de retournement haussier actuelles.