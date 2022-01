Litecoin brise l’extrémité inférieure d’une plage latérale | Cryptomonnaie

Le LTC/USD s’est échangé à la baisse hier, passant en dessous de 141,50, qui est l’extrémité inférieure de la fourchette latérale qui contenait l’action des prix depuis le 5 décembre.e. Bien que le taux ait fait une pause pour l’instant près du niveau de 131,40, la chute en dessous de 141,50 a fait passer les perspectives de neutre à baissière à notre avis.

Une cassure nette en dessous de 131,40 pourrait ouvrir la voie vers la zone 122,00, marquée par le plus haut du swing intérieur du 23 juillete, dont la cassure pourrait prolonger la baisse vers le plus bas de ce jour, vers 113,00. Si les traders ne veulent pas non plus s’arrêter là, on pourrait les voir pousser l’action vers le creux du 20 juillete, à 103.20.

En examinant nos oscillateurs à court terme, nous constatons que le RSI a baissé et est retombé en dessous de sa ligne 30, tandis que le MACD se situe en dessous de ses lignes zéro et de déclenchement. Les deux indicateurs détectent une vitesse négative et soutiennent l’idée de nouvelles baisses de cette crypto-monnaie.

Nous commencerons à examiner le cas haussier uniquement lors d’une cassure au-dessus de l’obstacle de 166,00, qui est la limite supérieure de la fourchette. Cela confirmera un prochain sommet plus élevé sur le graphique journalier et pourrait ouvrir la voie à des extensions vers la zone 189,50, marquée par le plus bas du swing intérieur du 26 novembre.e, dont la cassure pourrait prolonger l’avancée vers la zone 199,00, qui sert de support le 2 décembresd et 3e. Une autre cassure, au-dessus de 199,00 pourrait permettre aux haussiers de tester le plus haut du 3 décembree, à 208.00.