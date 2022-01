Samsung s’associe au projet Veritree basé à Cardano pour sa nouvelle initiative | Cryptomonnaie

Projets basés sur Cardano Veritree a été choisi par Samsung pour sa dernière initiative environnementale. Le géant de l’électronique tient à tirer parti de la technologie blockchain pour la transparence dans la plantation d’arbres.

Veritree, une plate-forme entièrement intégrée alimentée par le réseau Cardano, vise à transformer la restauration grâce à la technologie blockchain. Le projet fournit une boîte à outils de restauration pour permettre aux partenaires de collecter et de gérer des données au niveau du sol.

Le géant sud-coréen de l’électronique tient à son partenariat avec Veritree car le projet facilite l’intégration de la technologie blockchain dans des solutions basées sur la nature.

Le partenariat de Samsung avec Veritree dans le cadre de son initiative de plantation d’arbres a alimenté un récit haussier pour le réseau Cardano.

@Bitboy_Crypto, un éducateur crypto, est optimiste sur le prix Cardano. La feuille de route 2022 de l’altcoin a alimenté un récit haussier parmi les investisseurs.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Cardano. @CryptoCapo_, un analyste et commerçant de crypto, estime que le marché baissier touche à sa fin pour Cardano.

Je viens de vérifier de nombreux graphiques et 42k est très optimiste. Ne pas exclure une mèche à 40k, juste par le look de majors comme $ETH et $ADA

Remarque : ce n’est pas la fin du marché haussier, mais la fin du mini marché baissier que nous venons d’avoir. Les trempettes sont pour acheter (être prudent)

– il Capo de $ NOIA (@CryptoCapo_) 6 janvier 2022