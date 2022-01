Les échanges de crypto en Thaïlande seraient désormais soumis à un impôt sur les gains en capital de 15% | Cryptomonnaie

Le gouvernement thaïlandais progresse dans la réglementation de l’écosystème local de crypto-monnaie en promulguant de nouvelles règles fiscales pour l’industrie.

Les bénéfices du commerce de crypto en Thaïlande sont désormais soumis à un impôt sur les plus-values ​​de 15 %, a rapporté jeudi l’agence de presse The Bangkok Post.

Le service des recettes thaïlandais prévoit également d’intensifier ses fonctions de surveillance à la suite d’un marché des actifs numériques en plein essor l’année dernière. Le département a le pouvoir de percevoir des impôts sur les transactions crypto, car les bénéfices de cette activité sont considérés comme un revenu imposable en vertu de l’article 40 de l’arrêté royal modifiant le code des revenus n ° 19, indique le rapport.

Le ministère des Finances a recommandé aux investisseurs de calculer et de déclarer leurs revenus de crypto-monnaies dans les déclarations fiscales en 2022 pour éviter les sanctions légales. La nouvelle taxe sera collectée auprès de tous les contribuables qui ont tiré des bénéfices de la cryptomonnaie, y compris les opérations commerciales et minières.

D’autre part, les échanges de crypto-monnaie seraient exonérés des nouvelles exigences fiscales.

Akalarp Yimwilai, co-fondateur et PDG de la principale bourse locale Zipmex Thailand, a fait part de ses inquiétudes concernant l’incertitude persistante concernant le processus de déclaration de taxe crypto et la façon de calculer les bénéfices.

« Les méthodes et calculs fiscaux devraient être plus concis, clairs et faciles à comprendre. Beaucoup de gens que je connais veulent payer des impôts, mais ne savent pas comment les calculer », a déclaré Akalarp.

Le nouveau rapport s’inscrit dans le projet du gouvernement thaïlandais de définir des «lignes rouges» pour la cryptomonnaie au début de 2022. Le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Sethaput Suthiwartnarueput, a officiellement annoncé à la mi-décembre que la banque centrale prévoyait de publier de nouvelles réglementations spécifiques à l’industrie de la cryptomonnaie. au début de cette année.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, les autorités financières thaïlandaises envisagent de légiférer pour percevoir un impôt sur les gains en capital de 15 % sur la crypto depuis au moins mars 2018.