Inverser la fortune de Robinhood : quand le cours de l’action HOOD peut-il se redresser ? | Cryptomonnaie

Bien que Robinhood ait peut-être pour mission de démocratiser la finance, la société a été forcée de traverser une période torride en bourse depuis sa cotation au Nasdaq en juillet. Les problèmes liés aux problèmes de réglementation, l’affaiblissement des résultats du troisième trimestre et le ralentissement des marchés des crypto-monnaies ont durement touché la plate-forme d’investissement populaire. Quand verrons-nous probablement une reprise pour le stock?

Il convient de noter que lors de l’inscription à l’été 2021, Robinhood semblait avoir plutôt bien chronométré son introduction en bourse. Le marché de l’offre publique initiale était encore chaud à cause de la vague de cotations technologiques provoquée par Covid qui a commencé en 2020 et le paysage de la crypto-monnaie semblait avoir commencé sa reprise après une forte baisse au deuxième trimestre.

À ses débuts, Robinhood était au prix de 38 $ au bas de ses attentes du marché, ce qui plaçait la valorisation de l’entreprise à environ 32 milliards de dollars.

En quelques jours, le prix de HOOD a grimpé à un sommet de 85 $ alors que les investisseurs mèmes grimpaient sur le stock, mais la flambée devait être de courte durée. Dans les mois qui ont suivi, Robinhood est entré dans une période de déclin soutenu dont l’entreprise n’a pas réussi à se débarrasser.

(Image : Nasdaq)

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, HOOD a récemment chuté en dessous de 20 $, laissant l’action avec une capitalisation boursière d’environ 17 milliards de dollars, soit quelque 43,4% de moins qu’à son premier jour de cotation.

(Image : Reddit)

Nous pouvons voir que le troisième trimestre de 2021 a ouvert la voie à la première baisse du nombre d’utilisateurs actifs mensuels de Robinhood depuis l’afflux de nouveaux investisseurs de détail provoqué par Covid dans le paysage. Cependant, il convient également de noter que 18,9 millions d’utilisateurs représentent toujours une augmentation significative par rapport aux mêmes chiffres de l’année précédente. Alors, dans cet esprit, comment Robinhood peut-il naviguer dans la reprise de son marché ? Et quand pourrait-on assister à une reprise de son stock en difficulté ?

Qu’est-ce qui cause le ralentissement?

Tout d’abord, examinons la cause profonde du ralentissement de HOOD. Selon Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Freedom Finance Europe, la baisse des prix de Robinhood est en grande partie une réaction au faible rapport Q3 de l’entreprise :

« La forte baisse de Robinhood est liée au rapport du troisième trimestre, où les revenus de la société étaient inférieurs aux attentes et la société s’attend également à un ralentissement continu des revenus au quatrième trimestre », a expliqué Manturov. « Au quatrième trimestre, la direction de la société a donné une prédiction de chiffre d’affaires qui ne dépassera pas 325 millions de dollars par rapport aux attentes du marché de 489,21 millions de dollars. »

« Le chiffre d’affaires a été très affecté par la baisse des revenus des transactions de crypto-monnaie (233 millions de dollars au deuxième trimestre contre 51 millions de dollars au troisième trimestre). Il convient également de noter que 111 millions d’actions ont été débloquées en novembre et qu’il y avait une pression sur les valeurs de croissance (ETF IPO inférieurs), ce qui a également continué la pression sur les actions de la société.

Robinhood n’a pas caché sa dépendance à l’égard du trading de crypto-monnaie – et, en particulier – de l’achat et de la vente de jetons basés sur des mèmes, Dogecoin. À la suite du rapport du troisième trimestre, CNBC a noté que seulement 51 millions de dollars de revenus basés sur les transactions avaient été générés par le trading de crypto-monnaie. En revanche, ce chiffre a dépassé les 233 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021 au milieu d’une augmentation des échanges de Dogecoin.

Doubler la crypto

Il est probable que la gestion de son stock en baisse soit une priorité pour l’entreprise à l’approche de 2022, et les premiers signes suggèrent que la solution de Robinhood consiste à optimiser davantage ses fonctionnalités basées sur la cryptomonnaie.

Récemment, Bloomberg a rapporté qu’une version bêta de l’application iPhone de la plate-forme a révélé que Robinhood envisageait d’ajouter une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de s’envoyer des crypto-monnaies via des cartes-cadeaux numériques.

Ces cartes en ligne permettaient à l’utilisateur d’ajouter des messages pouvant contenir jusqu’à 180 caractères et l’offre pouvait être rétractée à tout moment avant l’acceptation des tokens.

Cela indique que l’application a l’intention de renforcer son cadre social tout en misant sur un renouveau de la crypto-monnaie sur la plate-forme.

Bien que le marché de la crypto-monnaie ait été particulièrement volatil ces derniers temps, le fait que Bitcoin ait déjà atteint sa valeur record au quatrième trimestre de 2021 peut indiquer que le pari de Robinhood sur la crypto pourrait encore se concrétiser car un volume de transactions plus important accompagnera probablement le futur taureau. s’exécute.

Attraper le couteau

La baisse des actions de Robinhood pourrait-elle représenter une opportunité pour les investisseurs d’attraper le couteau qui tombe et de prendre une position longue décotée sur HOOD ?

« La reprise devrait être attendue dans un délai de 3 à 6 mois alors que la société lance un portefeuille de crypto-monnaie (plus d’un million de clients attendent le lancement et l’accès pour tous les clients est prévu au premier trimestre 2022) », a noté Manturov. « En outre, l’évolution de l’environnement réglementaire pour les nouvelles crypto-monnaies pourrait aider l’entreprise à ajouter de nouvelles crypto-monnaies au trading, ce qui pourrait avoir un impact sur les revenus des transactions de crypto-monnaie à l’avenir. »

Malgré des débuts torrides à Wall Street, Robinhood reste l’une des plateformes d’investissement les plus excitantes au monde. Cependant, un rétablissement complet de HOOD peut dépendre de plus de forces externes. La société est devenue entièrement dépendante du monde de la cryptomonnaie – de nouvelles fonctionnalités étant constamment ajoutées pour prendre en charge l’achat, la vente et le trading de crypto-monnaies.

Bien qu’il puisse être dangereux de miser sur un marché aussi volatil, un renouveau de la crypto en 2022 est susceptible de galvaniser Robinhood – donnant à l’action un grand potentiel d’achat pour les investisseurs optimistes quant à l’avenir de la crypto.