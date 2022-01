Le ministère thaïlandais des Finances annonce un impôt sur les plus-values ​​de 15% sur les crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Le ministère thaïlandais des Finances a révélé de nouvelles normes pour la taxation des crypto-monnaies. Les investisseurs de détail et les mineurs sont couverts par le régime fiscal de la cryptomonnaie.

Le ministère thaïlandais des Finances a imposé une taxe de 15 % à tous les contribuables bénéficiant des crypto-monnaies. Le ministère a révélé qu’il y aurait une augmentation de la surveillance et a recommandé aux investisseurs d’identifier leurs revenus et de déclarer leurs impôts.

Si les investisseurs de détail ou les exploitants miniers ne paient pas d’impôts, ils seront sanctionnés. Les nouvelles règles excluent les échanges de crypto-monnaie de l’impôt sur les plus-values.

Un pic de capitalisation boursière et d’activité commerciale en Thaïlande a conduit à de nouvelles règles fiscales alors que la nation d’Asie du Sud-Est a annoncé son intention de renforcer sa surveillance du commerce de crypto.

En vertu de l’article 40 de l’arrêté royal modifiant le Code des impôts n°19, le ministère des Finances imposerait un impôt sur les plus-values ​​aux investisseurs de détail et aux mineurs.

