Bitcoin tombe à son plus bas niveau en un mois alors que les minutes de la Fed révèlent des pourparlers pour réduire le bilan | Cryptomonnaie

Le bitcoin est tombé à son prix le plus bas en un mois alors que le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale en décembre montrait que les responsables discutaient de l’opportunité de commencer à réduire le bilan gonflé de 8 300 milliards de dollars de la banque centrale américaine.

Les prix de la crypto-monnaie ont augmenté ces dernières années alors qu’un nombre croissant d’investisseurs pariaient que plus de 4 000 milliards de dollars d’impression d’argent par la Fed pour soutenir l’économie et les marchés ravagés par les coronavirus stimuleraient une inflation plus rapide – et que le bitcoin pourrait servir de couverture contre la hausse des prix.

Ainsi, une décision de réduire le bilan pourrait exercer une pression à la baisse sur le bitcoin.

« Certains participants ont jugé qu’une réduction significative du bilan pourrait être appropriée au cours du processus de normalisation, en particulier à la lumière de l’abondance de liquidités sur les marchés monétaires », selon le compte rendu de la réunion de la Fed du 14 au 15 décembre, publié mercredi à 14 heures. HE (19h00 UTC).

Le prix du bitcoin (BTC) a chuté de 3,3% mercredi, tombant à un moment donné à 43 678 $, le plus bas depuis le 4 décembre.

La crypto-monnaie d’origine a gagné environ 60% en 2021 mais a baissé de près de 5% jusqu’à présent cette année.