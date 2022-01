Les stratèges de Goldman Sachs pensent que le prix du Bitcoin pourrait augmenter à court terme | Cryptomonnaie

Le marché de la crypto a subi un bain de sang ; Le prix du Bitcoin a plongé à son plus bas niveau depuis 3 mois le 5 janvier 2022. Malgré la baisse du prix du Bitcoin, les analystes de Goldman Sachs sont optimistes quant au potentiel de hausse de l’actif.

Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 44 000 $ pour la première fois en trois mois, suscitant des inquiétudes chez les investisseurs. L’indice de peur et d’avidité, considéré comme un indicateur des sentiments des commerçants, indique une « peur extrême ». Cela implique un récit baissier pour le prix de l’actif.

Sur la base des données de la plateforme de crypto-intelligence Coinglass, 500 millions de dollars de liquidations ont suivi quelques heures après la baisse des prix du Bitcoin. Les partisans estiment que le compte rendu de la réunion publié par les responsables de la Réserve fédérale, reflétant leurs inquiétudes face à une inflation élevée, a alimenté la baisse des prix de l’actif.

Bitcoin est considéré comme une couverture contre l’inflation. Par conséquent, la crainte d’une flambée des prix sur une période donnée et la résurgence des chiffres ont eu un impact négatif sur les prix du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin est dans une tendance baissière ; cependant, les analystes et stratèges de Goldman Sachs croient au potentiel de rebond de l’actif. Dans une interview, Zach Pandl, responsable de la stratégie mondiale FX et EM chez Goldman Sachs, a déclaré à Bloomberg qu’il pourrait y avoir un avantage pour Bitcoin.

Plus tôt cette semaine, la société d’investissement mondiale a prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ en 2022.

@_Checkmatey_, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, note l’augmentation du nombre de bitcoins retirés des échanges et envoyés en chambre froide. L’analyste a prédit un renversement de la tendance des prix du Bitcoin.

Aimez-moi une bonne vieille divergence. Laissez-le fonctionner aussi chaud et profond que vous le souhaitez, le renversement sera rapide et puissant.

@ShardiB2, un analyste et commerçant, a observé que la tendance actuelle des prix du Bitcoin est similaire à trois cas notés en 2021 lorsque les investisseurs ont accumulé la baisse et ont attendu que le temps passe.

$BTC

Il n’y a eu que 3 fois l’année dernière que nous avons été plus survendus sur les 4h qu’aujourd’hui… et à chaque fois nous avons rebondi, même si nous avons échoué plus tard.

Le fait est que ce n’est pas le moment de vendre ou de vendre à découvert l’OMI, ce temps est révolu, maintenant nous achetons des trempettes ou attendons pic.twitter.com/8tOPFjn09I

– Ne suivez pas Shardi B si vous détestez l’argent $ UST (@ShardiB2) 6 janvier 2022