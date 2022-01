Ethereum domine parmi les développeurs mais les concurrents se développent plus rapidement | Cryptomonnaie

L’écosystème Ethereum compte encore beaucoup plus de développeurs que de réseaux concurrents, mais ils rattrapent leur retard avec un taux de croissance plus rapide.

Les concurrents d’Ethereum tels que Polkadot, Solana et Binance Smart Chain connaissent une croissance plus rapide en termes d’activité de développement selon la société de recherche crypto Electric Capital qui a publié ses conclusions sur l’écosystème de développement de la blockchain dans un nouveau rapport le 6 janvier.

Il a révélé que plus de 4 000 développeurs open source actifs par mois travaillent sur Ethereum – bien plus que les 680 qui travaillent sur le réseau Bitcoin. Toutes chaînes confondues, le nombre total de développeurs actifs mensuels mesurés était de plus de 18 400 et le record a été battu pour le nombre de commits de code par de nouveaux développeurs en 2021 avec plus de 34 000.

Les mesures ont été glanées en analysant environ 500 000 référentiels de code et 160 millions de commits de code, qui sont des modifications ou des mises à jour du code. Le rapport a noté qu’Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana et Bitcoin sont les cinq plus grands écosystèmes de développeurs au total.

Selon le rapport, Polkadot compte environ 1 500 développeurs au total, tandis que Cosmos et Solana en comptent environ un millier chacun.

Les autres écosystèmes actifs en termes de développeurs mensuels étaient Cosmos, NEAR qui a lancé un fonds de développement de 800 millions de dollars en octobre, Tezos, Polygon et Cardano avec chacun plus de 250 développeurs mensuels actifs.

Alors qu’Ethereum est toujours dominant – plus de 20% des nouveaux développeurs Web3 ont rejoint son écosystème – les réseaux concurrents ont connu une croissance plus importante.

« Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche et Terra se développent plus rapidement qu’Ethereum à des moments similaires de son histoire. »

Croissance du développement de l’écosystème depuis le premier engagement – Electric Capital

Le rapport comparait le nombre moyen de développeurs actifs mensuels entre décembre 2020 et décembre 2021, notant que Solana avait augmenté de 4,9 fois, NEAR avait un taux de croissance 4X et les développeurs mensuels de Polygon avaient plus que doublé. Cosmos a connu une augmentation de 70 % du nombre moyen de développeurs actifs mensuels et de 80 % de BSC au cours de 2021.

Alors que les chiffres de croissance du développement sont impressionnants pour les projets plus précoces, Ethereum est toujours le roi. L’écosystème continue de conserver le plus grand réseau d’outils, d’applications et de protocoles et est 2,8 fois plus grand que son plus proche rival, Polkadot.

Solana, Avalanche, BSC, NEAR et Terra sont devenus des hubs DeFi au cours de la dernière année environ, attirant de plus en plus de développeurs à mesure que l’adoption augmente. Les contributeurs actifs mensuels à temps plein de DeFi ont augmenté de 64%, et plus de 500 nouveaux développeurs ont contribué au code d’un projet DeFi chaque mois l’année dernière à part janvier, a-t-il rapporté.