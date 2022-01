Le crash des prix de Crypto.com déclenche une configuration haussière, le CRO devrait augmenter de 16% | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a perdu 18% en moins de trois jours, établissant un triple fond à 0,481 $.

Cette formation technique pourrait déclencher un rallye du CRO de 16% à 0,589 $.

Une clôture de chandelier de quatre heures en dessous de 0,481 $ invalidera ladite configuration et potentiellement catalysera une nouvelle baisse.

Le prix de Crypto.com est sur une tendance baissière depuis le 24 novembre 2021, date à laquelle il a atteint un nouveau record historique. Cependant, CRO a trouvé un répit en rebondissant quatre fois sur un niveau de support crucial en moins de deux mois, indiquant la nature vitale de ce niveau. La récente récession a repoussé le CRO dans cette zone, révélant une configuration à triple fond en jeu.

Le prix de Crypto.com envisage un rebond de soulagement

Le prix de Crypto.com a chuté d’environ 18% au cours des trois derniers jours et a établi un swing bas coïncidant avec le niveau de support à 0,481 $. Fait intéressant, CRO a marqué ce niveau deux fois de plus depuis le 4 décembre.

Ces trois nouveaux tests ont donné lieu à un modèle de triple fond, ce qui suggère qu’une tendance haussière est susceptible de commencer bientôt. En supposant que les traders se regroupent, le prix de Crypto.com reviendra à 0,589 $ et collectera les liquidités qui se trouvent au-dessus. Cette accélération constituerait une augmentation de 16% et c’est probablement là que la tendance haussière s’arrêtera.

Cependant, si la pression d’achat continue d’augmenter, le prix de Crypto.com pourrait revoir la barrière de résistance de 0,662 $, portant le rallye à 30% par rapport à la position actuelle – 0,505 $.

Graphique CRO/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Crypto.com, ne pas voir une activité d’achat accrue pourrait s’avérer fatal. S’il y a un manque d’intérêt des traders, il y a de fortes chances que le CRO franchisse le plancher de support de 0,481 $.

Cette évolution créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière et indiquant qu’une nouvelle descente vers le niveau de support immédiat à 0,424 $ est probable.