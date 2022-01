Solana a atteint une zone de support solide, SOL pour revenir à 200 $ tant que 140 $ sont maintenus | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a chuté au cours des neuf derniers jours de bourse.

Achats solides alors que SOL plongeait dans une zone de support solide.

Faux-semblant baissier probable, les acheteurs atteignent de nouveaux plus bas de trois mois.

Le prix de Solana n’a pas été gentil avec les traders ces derniers temps. Au cours des neuf derniers jours de bourse, SOL a chuté de près de 30% par rapport au sommet de 204,75 $. Cependant, la pression de vente aux plus hauts n’était rien comparée à la pression d’achat aux plus bas – un signal probable qu’un support a été trouvé.

Le prix de Solana trouve des acheteurs et un soutien probable dans une zone de valeur de 144 $, un nouveau sommet attendu

Le prix de Solana a une zone de support impressionnante à 144 $. Le niveau à 144 $ contient le deuxième nœud à volume élevé du profil de volume 2021 étendu et de l’hebdomadaire Kijun-Sen. De plus, l’hebdomadaire Kijun-Sen est resté à plat pendant une période prolongée, ce qui ajoute du poids à sa force de soutien.

Du point de vue de l’oscillateur, le Relative Strength Index (RSI) teste le premier niveau de survente dans un marché haussier (50). Il s’agit du premier test de 50 pour le RSI depuis le 16 juillet 2021. Ce test intervient alors que le prix Solana se situe juste au-dessus d’un niveau de soutien des prix important qui est exceptionnellement positif pour les traders.

La condition d’oscillateur la plus critique, cependant, est l’indice composite. Il existe une divergence haussière cachée entre le graphique en chandeliers et l’indice composite. La divergence haussière cachée se produit lorsque l’action des prix imprime des plus bas plus élevés, mais qu’un oscillateur imprime des plus bas égaux ou inférieurs. De plus, l’indice composite a atteint un nouveau plus bas historique. Un fort rebond entre 140 $ et 150 $ qui remontera vers la zone de valeur de 200 $ est attendu dans un court laps de temps.

Graphique Ichimoku hebdomadaire SOL/USDT

Tout biais haussier à court terme sera invalidé si le prix de Solana a une clôture hebdomadaire ou quotidienne en dessous du Kijun-Sen hebdomadaire à 140 $.