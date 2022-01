La configuration de la poursuite baissière de Bitcoin pourrait être un piège alors que BTC envisageait une baisse à 35 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue d’imprimer une forte poursuite baissière et des niveaux de cassure baissière.

Traders incapables ou peu disposés à pousser Bitcoin par-dessus bord.

Toute baisse pourrait être rapide et créer des conditions pour piéger les vendeurs à découvert.

L’action sur les prix du Bitcoin montre qu’une action sur les prix très baissière pourrait bientôt se produire. Les graphiques en chandeliers japonais et les deux graphiques Point and Figure montrent des dangers à la baisse – mais le suivi par les vendeurs est nécessaire et n’a pas encore eu lieu.

Le prix du Bitcoin montre plusieurs configurations baissières dans tous les domaines

Le prix du Bitcoin, du point de vue du point et de la figure, montre peu d’action haussière sur les prix. Sur les graphiques de points d’inversion de 1 000 $/3 cases et de 500 $/3 cases d’inversion, des configurations courtes importantes sont présentes.

Le graphique d’inversion de 1 000 $/3 boîtes a une configuration à triple fond avec une configuration de faux haussier, indiquant un retour au niveau de prix de 37 000 $. De même, le graphique d’inversion de 500 $/3 boîtes montre un retour à 37 000 $ à partir d’un modèle inférieur divisé quintuple.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes graphique des points et des chiffres d’inversion (à gauche) et 500 $/3 boîtes des points et des chiffres d’inversion (à droite)

Si 46 000 $ ne sont pas retenus comme support, les vendeurs peuvent être incités à participer. Cependant, une baisse des zones de 43 000 $ à 44 000 $ peut attirer des acheteurs et créer une nouvelle zone de support. Dans ce scénario, le prix du Bitcoin serait en train de développer plusieurs modèles de piège à traders dans l’analyse Point and Figure.

Pour que les haussiers nient essentiellement une nouvelle pression à la baisse, ils devraient pousser le prix du Bitcoin à une clôture qui le place au-dessus du Tenkan-Sen, Kijun-Sen et place le Chikou Span au-dessus des chandeliers. Pour que ces trois conditions soient vraies, Bitcoin doit clôturer à 50 225 $ ou plus.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

À partir de là, le dernier obstacle pour le prix du Bitcoin sur le graphique quotidien Ichimoku est une clôture au-dessus du nuage à ou au-dessus de 55 500 $ – la marche vers de nouveaux sommets historiques pourrait alors commencer.