Le risque de baisse de Dogecoin pourrait être important, si le support échoue, DOGE pourrait atteindre 0,08 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin reste juste un cheveu au-dessus d’une zone de capitulation centrale.

Si les acheteurs n’interviennent pas, DOGE pourrait alors chuter à un chiffre.

Les traders et les traders sont inquiets, compte tenu du comportement commercial actuel.

L’action des prix Dogecoin est dans une fourchette de négociation décisive depuis plus d’un mois. Cependant, le flash-crash sud est en avance si les traders ne peuvent pas soutenir Dogecoin au cours des deux prochaines semaines.

Le prix du Dogecoin fait face à une perte de 44% si le support à court terme échoue

Le prix du Dogecoin est proche d’une baisse significative. La zone ombrée rouge sur le graphique ci-dessous identifie une fourchette de prix où le profil de volume devient extrêmement mince entre les zones de valeur de 0,08 $ et 0,16 $. Comprendre comment le profil de volume est interprété peut aider à faire la lumière sur la proximité de Dogecoin à un mouvement de capitulation important.

Le profil de volume est la mesure horizontale du volume à un prix particulier. Il identifie les niveaux de prix là où le plus d’achats et de ventes se sont produits – là où les traders et les traders se sont le plus battus pour déterminer la direction du marché. Les niveaux qui dépassent et sont plus longs que la majorité du profil de volume sont appelés nœuds à volume élevé.

Les nœuds à haut volume représentent des niveaux critiques de support et de résistance. Par conséquent, dans l’analyse technique, les analystes interprètent l’éloignement des nœuds à volume élevé comme un événement d’importance critique. Cela est particulièrement vrai s’il y a un grand espace ouvert entre un nœud à volume élevé et le suivant.

Le comportement attendu que le prix Dogecoin connaîtrait s’il y avait une clôture quotidienne entre 0,15 $ et 0,16 $ serait un déplacement rapide vers le sud. Les zones vides dans un profil de volume agissent comme une sorte de vide et « aspirent » et prix au prochain nœud à volume élevé. Pour Dogecoin, cela signifierait un retour à la zone de valeur de 0,08 $.

Graphique Ichimoku journalier DOGE/USDT

Cependant, les traders ont eu de multiples opportunités au cours du mois dernier de pousser le prix du Dogecoin dans un effondrement significatif – mais n’ont pas pu ou n’ont pas voulu le faire. Hodlers n’a pas encore capitulé ; les traders sont inquiets à l’idée d’ouvrir une nouvelle vente à proximité de ces plus bas, et les traders sur la touche sont nerveux à l’idée d’acheter une baisse qui pourrait encore baisser davantage.

Si le prix du Dogecoin atteint une clôture quotidienne au-dessus du Kijun-Sen et du Tenkan-Sen à 0,19 $, les acheteurs se tourneront probablement vers Dogecoin et commenceront un rallye vers la zone de valeur de 0,25 $.