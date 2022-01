Bitcoin 100 000 $ possible en réduisant la part de marché de l’or: Goldman Sachs | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) n’a pas réussi à clôturer 2021 au-dessus du niveau tant attendu de 100 000 $, mais les experts pensent que l’horizon psychologique est toujours réalisable en prenant la part de marché de l’or, bien que sur une période plus longue.

Dans une note publiée aux investisseurs mardi, le co-responsable de la stratégie mondiale FX et EM de Goldman Sachs, Zach Pandl, a émis l’hypothèse que si la plus grande crypto-monnaie pouvait dépasser 50% de la part de marché de la valeur au cours des cinq prochaines années, le prix BTC augmenterait à un peu plus de 100 000 $, marquant un rendement annualisé composé de 18 %.

Alors que la capitalisation boursière actuelle de BTC est proche de 884 milliards de dollars, Goldman Sachs estime que la capitalisation boursière ajustée du flottant de Bitcoin est inférieure à 700 milliards de dollars, ce qui représente un cinquième du marché de la « réserve de valeur ». Le dit marché n’est pas bondé, cependant. Le seul autre participant au marché de la réserve de valeur de Goldman est l’or, avec un investissement disponible de 2 600 milliards de dollars.

Malgré ses hauts et ses bas, Bitcoin a quand même réussi à dépasser le tableau de bord des retours 2021 de Goldman Sachs avec plus de 60% de retours annuels. L’or est placé en bas du même graphique avec une perte annuelle de 4%.

Tableau de bord des retours annuels. Source : Goldman Sachs Global Investment Research

Les experts de Goldman Sachs estiment que la demande de BTC ne sera pas affectée par le débat houleux entourant la consommation d’énergie du réseau Bitcoin. Alors qu’une étude récente affirme que l’écosystème Bitcoin consomme huit fois plus d’énergie que Google et Facebook combinés, le New York Digital Investment Group estime que l’exploitation minière de Bitcoin ne représentera pas plus de 0,4% de la consommation mondiale d’électricité au cours de la prochaine décennie.

Comme détaillé dans un spécial du Nouvel An de Cointelegraph, Bitcoin a connu une course cahoteuse au cours de la dernière année. De nombreux experts pensaient que 100 000 $ était une cible facile pour la crypto-monnaie phare pour 2021. Cependant, BTC a clôturé l’année autour de 47 000 $ après avoir atteint un sommet historique d’environ 69 000 $ en novembre, en deçà de l’objectif ambitieux des analystes.