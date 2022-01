Bitcoin détient un support avant les minutes de la Fed, la probabilité de hausse des taux de mars augmente | Cryptomonnaie

Bitcoin détenait un soutien critique alors même que les actifs à risque traditionnels chutaient dans un contexte d’amélioration des perspectives d’une hausse anticipée des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

La principale crypto-monnaie par valeur marchande a augmenté de 1% à 46 300 $, assurant une compression continue dans une fourchette de négociation de quatre semaines de 45 400 $ à 52 100 $. Mardi, l’extrémité inférieure de la fourchette de négociation est entrée en jeu, mais les vendeurs n’ont pas réussi à franchir le support de longue date.

Les actions asiatiques ont plongé avec les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq à forte composante technologique. L’or a affiché des gains marginaux tandis que le cuivre et d’autres métaux industriels sensibles à la croissance ont subi des pertes. Les devises anti-risque comme le dollar américain, le franc suisse et le yen japonais se sont négociées de plat à positif, selon Investing.com.

Selon l’outil FedWatch du groupe CME, les investisseurs tablaient sur une probabilité de 61 % d’une hausse des taux de 25 points de base en mars. C’est une augmentation significative par rapport à la probabilité de 25,9% il y a un mois. Alors que le mois dernier, la banque centrale a signalé trois hausses de taux pour 2022 et la fin du programme d’achat d’actifs de renforcement des liquidités en mars, elle a assuré aux marchés un rythme progressif de resserrement de la politique.

Cependant, une augmentation continue de la probabilité de hausse des taux en mars pourrait signifier un resserrement plus rapide – quatre hausses de taux, chacune prononcée lors de réunions trimestrielles.

« Si la Fed passe à 4 hausses l’année prochaine, c’est une grande déclaration. Cela signifie soit deux choses. Premièrement, ils augmentent en mars, ce qui ne représenterait aucun écart entre la fin du QE et la première hausse. Pas impossible, mais c’est une grande déclaration d’intention », a déclaré John Turek, l’auteur du blog Cheap Convexity, dans un article de blog publié le 29 décembre. « S’ils n’y vont pas en mars et veulent y aller 4 fois ensuite année, cela signifie qu’ils augmenteront à un rythme plus rapide qu’une fois par trimestre, ce qu’ils n’ont pas fait depuis plus d’une décennie.

Bitcoin et les prix des actifs, en général, pourraient subir des pressions si le procès-verbal de la réunion de décembre de la Fed, attendu mercredi à 19h00 UTC, révèle un débat interne sur la hausse des taux et le début de la contraction du bilan avec la fin des achats d’actifs en mars. . Cela pourrait renforcer la probabilité d’une hausse des taux de la Fed dans deux mois et peut-être forcer les marchés à envisager la possibilité de quatre hausses de taux cette année.

« La réduction du bilan pourrait être lancée en même temps que la hausse de premier ordre », a déclaré Andrew Hollenhorst, économiste en chef américain chez Citigroup, dans un rapport, selon Bloomberg. « Si la première hausse a eu lieu en mars, il est possible que le comité continue simplement à réduire les achats, entraînant une réduction de la taille du bilan en même temps que la hausse de premier ordre. »

Le bilan de la Fed a plus que doublé pour atteindre 8,75 billions de dollars depuis le début de la crise des coronavirus en mars 2020, entraînant une inflation des prix des actifs. L’expansion du bilan devrait prendre fin avec la fin du programme d’achat d’actifs en mars de cette année.

Alors que le bitcoin est largement présenté comme une valeur refuge par la communauté crypto, il s’agit également d’une technologie émergente et sensible au resserrement de la politique monétaire, comme l’indice Nasdaq à forte technicité.

L’accent serait également mis sur le point de vue des décideurs politiques sur l’emploi et l’inflation avant le rapport sur les salaires non agricoles de vendredi, qui devrait montrer que l’économie a créé 424 000 emplois et que le taux de chômage a glissé à 4,1% en décembre.

Bitcoin pourrait faire une offre si le procès-verbal montre que la plupart des décideurs politiques sont contre l’idée de contrôler l’inflation au détriment de la force du marché du travail, ce qui implique des hausses de taux plus lentes. (Le resserrement des politiques peut faire baisser l’inflation, mais cela nuit aux entreprises).

Le mois dernier, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale devait se concentrer davantage sur l’emploi maximal pour empêcher l’inflation de s’ancrer. Ainsi, alors que les minutes et les fiches de paie de vendredi peuvent injecter une certaine volatilité sur le marché de la cryptomonnaie, un biais directionnel clair pourrait apparaître la semaine prochaine après la publication des données sur l’inflation aux États-Unis.