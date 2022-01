Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les Altcoins vacillent après que BTC n’a pas réussi à se rallier | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est confronté à un blocus dans son voyage pour tester à nouveau la barrière psychologique de 50 000 $.

Le prix de l’Ethereum révèle une tendance haussière continue alors qu’il se rapproche de l’obstacle de 4 000 $.

Le prix Ripple envisage le nouveau test de la barrière de résistance de 0,90 $.

Le prix du bitcoin a mis en place un modèle d’inversion inférieur similaire à celui observé à la mi-décembre 2021. La formation technique qui en résulte devrait entraîner des perspectives haussières qui se répercuteront sur d’autres altcoins, notamment Ethereum et XRP.

Le prix du Bitcoin rivalise pour relancer une tendance haussière

Le prix du Bitcoin a établi un triple creux, indiquant que la tendance baissière se termine et qu’une nouvelle tendance haussière commence. Bien que BTC se soit redressé hier de 4%, il n’a pas réussi à maintenir ses gains, ce qui a entraîné un nouveau test du plancher de support de 45 678 $.

Alors que les acheteurs placent à nouveau leurs ordres d’enchères, BTC semble redémarrer la tendance haussière et devrait augmenter de 3% supplémentaires avant de rencontrer la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à 48 075 $. Une clôture décisive au-dessus de cette barrière confirmera les intentions des traders et poussera BTC à retester le SMA de 50 jours à 51 344 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, une ventilation du niveau de support de 45 678 $ invalidera la configuration du triple fond et indiquera une faible pression d’achat qui pourrait déclencher une correction de 8 % à 41 762 $.

Le prix de l’Ethereum poursuit sa perspective haussière

Le prix de l’Ethereum a poursuivi sa tendance haussière alors qu’il établit des sommets et des creux plus élevés depuis le 31 décembre 2021. Si les perspectives haussières se poursuivent, l’ETH pourrait bientôt retester la confluence des SMA de 50 jours et de 100 jours, présents entre 4 000 $ et 4 100 $.

Cette montée en puissance sera probablement confrontée à une immense pression de vente de la part des détenteurs d’environ 4 100 $. Le franchissement de cette barrière permettra à l’ETH de faire une autre montée rapide à 4 435 $. Dans un cas très haussier, l’ETH pourrait établir un nouveau sommet à 5 000 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Indépendamment des perspectives haussières du prix de l’Ethereum, une ventilation du niveau de support de 3 640 $ confirmera la faiblesse des acheteurs et invalidera la thèse haussière. Ce développement fera chuter l’ETH à 3 456 $, qui est présent juste au-dessus du SMA de 200 jours à 3 403 $.

Ici, les acheteurs peuvent se regrouper et donner une autre chance aux perspectives haussières.

Le prix de l’ondulation faiblit mais se lève

Le prix d’ondulation s’est consolidé au-dessus de la zone de demande de 3 jours, s’étendant de 0,704 $ à 0,778 $. Ripple a réussi à rassembler l’élan haussier nécessaire pour se redresser sans puiser dans ladite zone de demande.

Cette montée en puissance n’a pas réussi à se maintenir, ce qui a entraîné une lente tendance à la baisse de consolidation à l’endroit où elle se négocie actuellement – 0,829 $. Si la tendance haussière reprend, le prix XRP testera à nouveau le 0,89 $.

Dans un cas très haussier, Ripple pourrait s’étendre au-delà de 0,829 $ et retester 0,939 $, constituant une ascension de 13% par rapport à la position actuelle. Dans certains cas, le prix Ripple pourrait d’abord plonger dans la zone de demande de 3 jours avant de reprendre sa tendance haussière.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Bien que les perspectives haussières soient logiques, un pic potentiel de pression de vente qui pousse le prix Ripple à produire un chandelier de quatre heures proche de 0,704 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.