Premier moteur de l’Asie : Bitcoin continue d’avoir une fourchette de négociation étroite, l’Ether revient dans le vert | Cryptomonnaie

Le marché bouge

Le bitcoin a continué de s’échanger dans une fourchette rétrécie pendant les heures de négociation aux États-Unis mardi, tandis que l’éther a inversé la perte de lundi, passant au vert.

Au moment de la rédaction de cet article, le bitcoin, la plus ancienne crypto-monnaie, s’échangeait légèrement au-dessus de 46 000 $, peu de changement au cours des dernières 24 heures, selon les données de TradingView et Coinbase.

Les données de la société de données blockchain Glassnode montrent qu’avec le peu de mouvement du bitcoin, les détenteurs à court terme supportent la majeure partie de la douleur, ce qui crée une pression accrue côté vente.

Crédit : Glassnode

Le prix réalisé, une mesure qui valorise chaque bitcoin au moment où il a été dépensé pour la dernière fois sur la blockchain, des détenteurs à court terme de bitcoin se négociait à environ 51 400 $, selon Glassnode contre 24 400 $ et 17 700 $ pour le marché global et à long terme titulaires, respectivement.

Les détenteurs à court terme de Bitcoin « sur l’ensemble [are] sous-marins sur leur investissement et sont les plus susceptibles de créer une résistance côté vente », a écrit Glassnode dans sa newsletter du 3 janvier.

Ether, quant à lui, a récupéré quelques pertes hier, dépassant les 3 800 $ au moment de la rédaction, selon les données de TradingView et Coinbase.

Quelques autres jetons de couche 1 ont également gagné mardi : les jetons de plates-formes de contrats intelligents telles qu’Internet Computer, Cosmos et Celo figuraient parmi les plus grands gagnants de la journée, d’après les données de Messari.

La décorrélation des crypto-monnaies alternatives (altcoins) avec le prix du bitcoin peut également exercer une pression supplémentaire sur le prix du bitcoin, selon un analyste.

« Le cas haussier reste pour le bitcoin, mais ce sera une année beaucoup plus difficile car de nombreux commerçants se concentreront également sur les altcoins », a écrit mardi Edward Moya, analyste de marché principal chez OANDA, les Amériques.

Le point de vue du technicien

Bitcoin décline vers un support de 44 000 $ à 45 000 $ alors que les analystes attendent le rebond des prix

Bitcoin (BTC) était en baisse vers la zone de support de 44 000 $ à 45 000 $ au moment de la rédaction et est à peu près stable au cours des dernières 24 heures. Les indicateurs suggèrent un rebond possible des prix, bien que limité au niveau de résistance de 55 000 $.

La BTC est restée bloquée dans une fourchette de négociation d’un mois après qu’un crash de près de 20% début décembre a découragé certains acheteurs. Depuis lors, l’indice de force relative (RSI) a signalé quelques lectures de survente, bien que les gains de prix aient été atténués par rapport aux signaux précédents.

Katie Stockton, associée directrice chez Fairlead Strategies, une société de recherche technique, a également remarqué des signaux de contre-tendance qui précèdent généralement un rebond des prix.

Une clôture quotidienne au-dessus de 46 334 $ (à 20 h HE) confirmerait un signal positif, ce qui augmenterait la possibilité d’une hausse vers 55 644 $, selon Stockton.