Trois raisons pour lesquelles Ethereum peut atteindre 5 000 $ au premier trimestre | Cryptomonnaie

Le jeton natif Ether (ETH) d’Ethereum a plongé de plus de 20% après avoir établi son record à environ 4 867 $ le 10 novembre 2021. Néanmoins, la forte baisse des prix ne signifie pas que l’ETH ne peut pas poursuivre un nouveau record dans le prochain quelques mois, comme le suggèrent plusieurs indicateurs techniques, macroéconomiques et en chaîne largement suivis.

L’un de ces indicateurs prévoit que le prix de l’Ether atteindra 5 000 $ au premier trimestre de 2022, tandis que d’autres semblent prêts à soutenir le biais haussier.

Prix ​​ETH peinture coin tombant

La récente correction des prix d’Ether dépeint un modèle de retournement haussier classique potentiel connu sous le nom de « coin descendant ».

Dans le détail, les coins en baisse commencent larges au sommet mais se contractent à mesure que le prix baisse. En conséquence, l’action des prix forme une forme conique qui tend à baisser à mesure que les hauts et les bas de réaction convergent. Les traders ne réalisent un biais haussier qu’une fois que le prix dépasse de manière décisive la résistance du coin.

En conséquence, les attentes restent élevées selon lesquelles le prix de l’ETH dépasserait sa résistance en coin en baisse au cours des prochaines sessions. Ce faisant, il augmenterait d’autant que la distance maximale entre la ligne de tendance supérieure et inférieure du biseau lorsqu’elle est mesurée à partir du point de rupture.

Cela place approximativement l’objectif de prix pour l’éther à 5 000 $.

Les dépôts d’ETH vers les échanges baissent

Les commerçants déplacent généralement leurs jetons vers des bourses lorsqu’ils ont l’intention de les vendre / de les échanger contre des monnaies fiduciaires, stables ou d’autres crypto-monnaies.

En règle générale, un nombre plus élevé de transactions effectuées sur des plateformes de trading crypto reflète un sentiment de vente élevé sur le marché. À l’inverse, si les transactions de jetons plongent, elles montrent un fort sentiment de détention sur le marché.

Les données collectées par le service d’analyse de blockchain Glassnode montrent que le nombre de dépôts d’éther en chaîne sur les bourses est tombé à son plus bas niveau de 23 mois le 3 janvier.

Numéro ETH des dépôts de change. Source : Glassnode

De plus, une autre métrique Glassnode qui suit le nombre d’adresses Ether envoyant de l’ETH aux échanges a également signalé des baisses au cours des 30 derniers jours, la même période qui a vu le taux ETH/USD chuter de près de 11%.

Ethereum nombre d’adresses d’envoi aux échanges. Source : Glassnode

Pendant ce temps, le solde total d’Ether sur toutes les bourses suit une tendance à la baisse depuis août 2020, ce qui suggère que les investisseurs ETH y sont pour le long terme, car son prix est passé de près de 400 $ à un peu plus de 3 800 $ au cours de la même période.

Solde Ethereum sur les échanges. Source : Glassnode

De l’argent pas cher ici pour rester?

La chute de plus de 1 000 $ d’Ether de novembre 2021 à ce jour est survenue principalement à la suite du virage belliciste de la Réserve fédérale.

La banque centrale américaine a décidé d’accélérer le dénouement de son programme d’achat d’actifs de 120 milliards de dollars par mois, suivi de trois hausses de taux en 2022 par rapport à ses niveaux proches de zéro, pour endiguer la hausse de l’inflation. Sa politique monétaire laxiste a été l’un des principaux catalyseurs de hausses de prix similaires sur Ethereum, Bitcoin (BTC) et d’autres marchés de la cryptomonnaie.

Tableau des prix hebdomadaires ETH/USD et BTC/USD. Source : TradingView

Mais les efforts de la Fed pour maîtriser l’inflation par rapport à son niveau actuel de 6,8% avec trois hausses de taux pourraient ne pas avoir d’impact sur les prix du Bitcoin et de l’Ethereum à long terme. Par exemple, Antoni Trenchev, associé directeur du prêteur crypto Nexo, pense que l’argent bon marché est là pour rester.

« Le facteur d’influence n°1 pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en 2022 est la politique de la banque centrale », a-t-il déclaré à Bloomberg. Il a ajouté :

« L’argent bon marché est là pour rester, ce qui a d’énormes implications pour la cryptomonnaie. La Fed n’a ni l’estomac ni la colonne vertébrale pour résister à un effondrement de 10 à 20 % du marché boursier, ainsi qu’à une réaction défavorable du marché obligataire. »

Le milliardaire d’origine hongroise Thomas Peterffy a également déclaré que les investisseurs devraient allouer au moins 2% à 3% de leur portefeuille net à des crypto-monnaies comme BTC et ETH au cas où la monnaie fiduciaire « irait en enfer ».

De plus, le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, a révélé qu’il détenait du BTC et de l’ETH dans son portefeuille contre les risques de dévaluation des liquidités entraînés par une inflation plus élevée.