Prix ​​Chainlink pour offrir une opportunité d’achat avant que LINK ne se rallie à 50% | Cryptomonnaie

Le prix du maillon de chaîne semble être à la fin de sa hausse à court terme et devrait revenir à 20 $.

Cette baisse pourrait offrir une opportunité d’achat avant que LINK ne déclenche une hausse de 50 % à 33,08 $.

Une panne du plus bas de la fourchette à 19,05 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix des maillons de chaîne a atteint un sommet plus élevé lors de sa récente ascension, collectant efficacement des liquidités au-dessus du sommet précédent. Ce mouvement semble avoir atteint son apogée, de sorte que les investisseurs peuvent s’attendre à ce que LINK subisse un retracement mineur avant qu’il ne reprenne l’élan nécessaire pour déclencher un autre coup de pouce.

Chainlink prix révèle ses plans ambitieux

Le prix du maillon de chaîne a augmenté de 47% au cours des 20 derniers jours et a atteint un sommet à 25,47 $. Cette montée en puissance a permis à LINK de collecter les liquidités du stop d’achat se situant au-dessus du plus haut du swing du 27 décembre à 24,50 $. Par conséquent, les acteurs du marché sont susceptibles de réaliser des bénéfices, déclenchant une descente au niveau de retracement de 70,5% à 20,95 $.

Dans certains cas, ledit retracement pourrait survenir après que le prix de Chainlink ait atteint son plus haut niveau du 1er décembre à 26,93 $. Quoi qu’il en soit, LINK la brève correction servira d’opportunité d’achat pour les acheteurs mis à l’écart.

La tendance haussière qui se produit après ce léger recul permettra au prix de Chainlink de franchir 25,48 $ et de combler l’écart de juste valeur (FVG) s’étendant de 30,47 $ à 33,08 $. Cette avancée constituera une ascension de 50 % par rapport au niveau de support de 20,95 $.

Graphique LINK/USDT sur 4 heures

À l’appui du bref retracement, le nombre de transactions de baleines d’une valeur de 1 million de dollars ou plus. Un pic de ces transferts indique souvent que les investisseurs réalisent des bénéfices et sont susceptibles d’être suivis d’un retracement du prix des actifs.

Le 3 janvier, les transactions de baleines ont atteint 34, ce qui suggère qu’une correction est imminente.

LINK transactions baleines

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que 30 $ sont le seul obstacle significatif présent sur le chemin de Chainlink. Ici, environ 88 760 adresses qui ont acheté 38,79 millions de jetons LINK sont « Out of the Money ».

LIEN GIOM

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Chainlink, une pression de vente accrue qui pousse LINK à produire un chandelier de quatre heures proche du plus bas de la fourchette à 19,05 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Dans ce cas, LINK pourrait revenir au niveau de support de 17,26 $.