Le prix du polkadot semble reprendre sa tendance haussière alors que le DOT envisage des gains de 30% | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot pourrait déclencher une tendance à la hausse après avoir rebondi sur la zone de demande quotidienne, s’étendant de 26,23 $ à 28,15 $.

Le DOT pourrait augmenter de 30% pour retester 36,89 $ s’il parvient à franchir l’obstacle de 32,78 $.

Une panne du niveau de support de 26,23 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Polkadot revient vers un niveau de support crucial après une récente remontée. Un nouveau test de cette zone fournira probablement au DOT l’élan haussier nécessaire pour lancer un autre rallye qui s’étendra au-delà du récent sommet.

Le prix de Polkadot vise des sommets plus élevés

Le prix du polkadot a augmenté de 17% du 31 décembre 2021 au 3 janvier pour atteindre un sommet à 30,88 $. Cette montée en puissance a fait face à l’épuisement, conduisant à un retracement de 6% à l’endroit où DOT se négocie actuellement – 29,07 $.

La correction se rapproche de la zone de demande quotidienne, allant de 26,23 $ à 28,15 $. Une baisse dans cette zone de support permettra au prix de Polkadot de retrouver sa dynamique haussière et de relancer sa tendance haussière.

Le premier obstacle auquel le prix Polkadot sera confronté est de 32,78 $, soit environ 12 % de la position actuelle. Le nettoyage de cette zone fournira au DOT un espace libre pour grimper plus haut et retester 36,89 $. En supposant que le prix de Polkadot marque ladite barrière, cela constituerait une avance totale de 30% et c’est là que le rallye sera épuisé alors que les investisseurs commenceront à réaliser des bénéfices.

Graphique en 4 heures DOT/USDT

D’un autre côté, il est possible que le prix de Polkadot arrête son ascension après le nouveau test de l’obstacle de 32,78 $. Une telle évolution indique que la pression d’achat est insuffisante. Dans ce cas, une pression de vente accrue d’une activité de prise de bénéfices excessive pourrait annuler la montée en puissance.

Un chandelier de quatre heures proche de la limite inférieure de la zone de demande à 26,23 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Ce scénario ouvrira probablement le prix de Polkadot pour revoir le niveau de support de 24,05 $.