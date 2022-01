Prédiction de prix Axie Infinity: AXS se prépare pour un rebond à 170 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Axie Infinity laisse présager une poursuite haussière.

Les traders ont vigoureusement défendu AXS contre de nouvelles pressions à la baisse.

Axie Infinity n’est pas encore tout à fait sorti d’affaire; les risques à la baisse sont toujours présents.

Le prix d’Axie Infinity semble s’être stabilisé entre les zones de valeur de 90 $ à 100 $. De plus, de forts signaux d’achat et de vente à découvert existent sur le graphique à points et à chiffres d’inversion de 5,00 $/3 cases.

Le prix d’Axie Infinity pourrait augmenter de plus de 40 % pour atteindre 170 $

Le prix Axie Infinity a deux configurations commerciales très puissantes pour les deux côtés du marché. L’idée d’échange long est probablement la plus susceptible de se jouer à long terme entre les deux idées d’échange possibles. L’entrée courte a une probabilité extrêmement élevée de jouer étant donné la position actuelle d’AXS – mais les risques de baisse sont minimes et ne devraient pas atteindre l’objectif de profit projeté.

L’entrée longue hypothétique est un ordre stop d’achat à 120 $, un stop loss à 105 $ et un objectif de profit à 170 $. L’idée commerciale représente une configuration de récompense/risque de 3,33:1 avec un gain implicite de 44% par rapport à l’entrée. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

AXS/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration de transaction longue est invalidée si l’entrée courte ci-dessous est déclenchée avant que le stop d’achat n’atteigne.

La configuration courte théorique est un ordre stop de vente à 85 $, un stop loss à 100 $ et un objectif de profit à 35 $. L’entrée courte est basée sur un puissant modèle de point et de figure baissier connu sous le nom de catapulte baissière. Cependant, ce modèle apparaissant près d’un creux oscillant pourrait être un piège à traders en développement.

AXS/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’objectif de profit projeté est basé sur la méthode de la cible de profit vertical – mais le prix AXS, en réalité, ne passerait pas à cet extrême d’un bas. L’entrée courte est invalidée si l’entrée longue ci-dessus est déclenchée avant que le stop de vente ne soit atteint.