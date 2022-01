Shiba Inu continue de présenter une opportunité d’achat avant que SHIBA ne gagne plus de 100% | Cryptomonnaie

L’action des prix de Shiba Inu est inchangée sur son graphique Point and Figure.

Une fourchette de négociation serrée au cours des dernières semaines pourrait être un signe de force.

Des risques à la baisse existent mais sont très limités dans leur portée et leur portée.

Le prix de Shiba Inu est resté bloqué dans une fourchette de négociation très, très restreinte au cours des sept derniers jours de bourse, mais tout au long du mois de décembre, SHIBA a formé une zone de support solide et un nouveau point de contrôle de volume, ce qui indique qu’une nouvelle tendance à la hausse pourrait être imminente.

Le prix de Shiba Inu se prépare pour le lancement et une surperformance significative

Le prix du Shiba Inu, du point de vue d’Ichimoku, semble extrêmement baissier et devrait poursuivre de nouveaux plus bas sur plusieurs mois, mais ce n’est pas le cas. Les vendeurs à découvert n’ont pas pu ou n’ont pas voulu pousser Shiba Inu dans une zone de capitulation centrale. Au lieu de cela, les participants ont créé un nouveau et massif point de contrôle de volume à 0,000032 $.

Graphique Ichimoku journalier SHIBA/USDT

Le point de contrôle du volume dans le profil de volume est une zone d’équilibre. C’est le niveau de prix où le plus d’achats et de ventes ont eu lieu. C’est là que les traders et les traders se sont le plus battus. C’est un point de basculement et quelle que soit la direction dans laquelle le prix de Shiba Inu évolue, ceux du côté opposé du commerce seront écrasés.

Sur le graphique à points et figures d’inversion de 0,0000025 $/3 cases, SHIBA est inchangé par rapport à l’analyse précédente récente. L’entrée longue théorique reste un ordre stop d’achat à 0,0000375 $, un ordre stop à 0,0000275 $ et un objectif de profit à 0,0000775 $. L’idée commerciale représente une récompense 4: 1 pour la configuration du risque avec un objectif de profit implicite de près de 107% à partir de l’entrée.

SHIBA/USDT 0,0000025 $ 3 boîtes de point d’inversion et tableau de chiffres

L’idée d’échange long est invalidée si le prix du Shiba Inu tombe en dessous de 0,0000200 $. Cependant, les risques de baisse supplémentaires inférieurs à 0,0000200 $ sont probablement limités à 0,0000150 $.