Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: le marché de la crypto forme plusieurs pièges à traders, des retournements haussiers entrants | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de s’accumuler entre 45 000 $ et 48 000 $.

Le prix de l’Ethereum continue d’afficher une rare opportunité d’achat de renversement haussier avant d’atteindre la zone de valeur de 6 000 $.

Le prix XRP pourrait gagner plus de 77% s’il peut regagner la zone de valeur de 1 $.

Le prix du Bitcoin voit son volume d’achat augmenter, établissant une zone de support solide pour l’avenir. L’action des prix Ethereum attend que les acheteurs déclenchent l’un des modèles d’entrée Point and Figure les plus puissants et les plus recherchés. Le prix du XRP continue de faire du surplace près de ses zones de support finales, mais une cassure haussière pourrait être imminente.

L’action des prix du Bitcoin signale un biais baissier malgré le contrôle des acheteurs

L’action des prix du Bitcoin, du point de vue d’Ichimoku, est extrêmement baissière. La clôture actuelle se situe en dessous du Tenkan-Sen, du Kijun-Sen et du Cloud (Senkou Span A et Senkou Span B). La zone rouge en surbrillance sur l’image du graphique ci-dessous représente un niveau de prix décisif pour Bitcoin depuis fin novembre 2021.

La zone rouge établit deux niveaux dans le profil de volume actuel où Bitcoin est le plus faible. En dessous de la zone de valeur de 48 000 $, Bitcoin est sous la menace massive d’un effondrement rapide vers le prochain nœud à volume élevé à 37 000 $. Le prix du Bitcoin flirte avec une panne depuis plus d’un mois, cependant, et pourtant, les traders n’ont pas pu ou n’ont pas voulu pousser Bitcoin dans une zone de vente.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

L’explication la plus probable est qu’un piège à traders se développe sur le graphique journalier, ce qui pourrait être confirmé si Bitcoin devait clôturer quotidiennement au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen à ou au-dessus de la zone de valeur de 49 000 $. Dans ce scénario, un nombre important de positions courtes à effet de levier entameraient le processus de liquidation, ralliant probablement Bitcoin sur les marchés de produits dérivés non réglementés, une partie de cet élan se répercutant sur le marché au comptant.

Le prix de l’Ethereum est positionné pour une augmentation explosive de 50%

Le prix d’Ethereum montre le développement d’un fort modèle de retournement haussier dans l’analyse Point and Figure connu sous le nom de Bullish Shakeout. Ce modèle, cependant, n’est valable que si un instrument est dans une tendance haussière plus large, et l’entrée doit se produire près du début d’un mouvement de continuation haussier. En d’autres termes, le Bullish Shakeout permet aux traders d’entrer à l’une des premières opportunités après un mouvement correctif.

L’importance de cette configuration d’achat hypothétique n’est pas seulement le modèle lui-même, mais les deux autres événements qui coïncident si l’entrée est déclenchée. Premièrement, l’entrée confirmerait une cassure au-dessus d’un triple sommet. Deuxièmement, l’entrée convertirait l’action des prix Ethereum en un marché haussier sur le graphique Point and Figure d’inversion de 100 $/3 cases.

L’entrée longue hypothétique pour le prix Ethereum est un ordre d’achat stop à 4 000 $, un stop loss à 3 500 $ et un objectif de profit à 6 000 $. Ce commerce représente un rapport risque/rendement de 5:1 et un gain implicite de 52% de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit potentiel après le déclenchement de l’entrée.

ETH/USD 100 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Cette configuration commerciale est invalidée si le prix d’Ethereum passe à 3 300 $. Ethereum verrait probablement une configuration baissière pour cibler la zone de valeur de 2 800 $ dans ce scénario.

Le prix du XRP se contracte par rapport aux niveaux clés de Fibonacci et Ichimoku ; une cassure peut se produire bientôt

Le prix du XRP reste limité dans un ensemble de niveaux critiques de Fibonacci et d’Ichimoku. Entre la fourchette de prix de 0,82 $ et 0,89 $, le Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou Span A, 38,2% de retracement Fibonacci et l’extension 100% Fibonacci existent tous. Il n’est donc pas étonnant que XRP ait eu du mal à se hisser dans la fourchette de prix de 0,90 $.

Malgré cela, XRP pourrait bientôt déclencher une explosion haussière massive. L’oscillateur Optex Bands, l’indice de force relative et l’indice composite sont tous parfaitement positionnés pour confirmer toute augmentation significative du prix du XRP – et qu’un tel mouvement pourrait être maintenu. L’oscillateur clé à surveiller est l’indice composite. Si l’indice composite dépasse ses moyennes mobiles, le XRP sera probablement positionné près du niveau de prix de 1,00 $.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USD

En fin de compte, le prix du XRP a besoin d’une clôture égale ou supérieure à 1,00 $ pour s’assurer que le XRP est dans une tendance haussière claire et indéniable. Le non-respect de la zone de support de 0,80 $ pourrait déclencher une baisse massive vers la zone de 0,50 $.