Le prix du MATIC s’approche du décollage, le jeton de solution de mise à l’échelle pourrait atteindre un nouveau sommet historique | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC oscille près de son précédent record historique de 2,92 $.

Les analystes prédisent qu’il est probable que le prix MATIC continue sa course haussière et entre dans la découverte des prix.

L’activité en chaîne dans le réseau Polygon explose alors que Quickswap, un échange décentralisé, assiste à un pic d’utilisateurs actifs.

Le réseau Polygon a clôturé l’année avec plus de 130 millions d’adresses, alors qu’il a commencé avec 180 adresses en janvier 2021. Le prix du MATIC oscille près de son précédent record, alors que les analystes prédisent une course haussière.

Le prix du MATIC s’apprête à atteindre un nouveau sommet historique

Le réseau Polygon s’est considérablement développé au cours de l’année écoulée, commençant l’année avec 180 adresses et clôturant à 130 millions. Le prix du MATIC oscille près de son précédent record absolu alors que le jeton poursuit sa tendance haussière.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de MATIC et observé une forte tendance haussière au cours des derniers mois. La prochaine résistance pour le prix MATIC est à 2,68 $. La tendance des prix du jeton se situe le long des moyennes mobiles de 25 et 50 jours.

En 2021, Polygon a propulsé des projets Web3 clés dans son écosystème. Uniswap et Aave ont été lancés dans l’écosystème Polygon. Avec l’augmentation des services publics et de l’activité en chaîne, le prix du jeton natif MATIC a explosé.

Quickswap, l’un des plus grands échanges décentralisés du réseau Polygon, a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs, dépassant SushiSwap. Cela implique une adoption plus poussée de MATIC par les commerçants et les investisseurs.

@ShardiB2, un analyste et trader crypto est optimiste sur le prix MATIC.

Alors que les adresses actives sur le réseau Polygon franchissaient 500 000 partisans, les promoteurs s’attendent à ce que le prix MATIC atteigne un nouveau sommet historique et entre dans la découverte des prix.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix MATIC est positionné pour une augmentation massive alors que le jeton reste sur le marché haussier.