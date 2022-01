Une société de portefeuille axée sur le NFT lève 50 millions de dollars de série A | Cryptomonnaie

Le conservateur d’actifs numériques Metaversal a annoncé mardi avoir achevé un tour de table de 50 millions de dollars pour étendre davantage ses capacités d’investissement dans les secteurs des jetons non fongibles (NFT) et des métaverses.

Le cycle de financement de la série A a été co-dirigé par les sociétés d’investissement CoinFund et Foxhaven, avec une participation supplémentaire de Collab + Currency, Dapper Labs, Digital Currency Group, Franklin Templeton, Rarible, Theta Blockchain Ventures, Galaxy Vision Hill et d’autres.

Metaversal a déclaré qu’il utiliserait le financement pour étendre ses activités axées sur le NFT, notamment en acquérant des objets de collection numériques de haut niveau et en soutenant des projets lancés par son studio de capital-risque. Le financement a également permis à Metaversal de conclure des partenariats avec la plateforme NFT Rarible et la blockchain Flow de Dapper Labs. Flow, qui fournit l’infrastructure pour NBA Top Shot et CryptoKitties, est également pris en charge par Google et Filecoin, entre autres partenaires notables.

Les NFT ont été un facteur majeur du succès général de la crypto et de la blockchain en 2021. Le secteur a généré plus de 14 milliards de dollars de ventes au cours de l’année, les collections d’art numérique et les objets de collection numériques représentant 91% des transactions, selon les données de l’industrie. Alors que l’art numérique a largement dominé le marché du NFT à ce jour, cela pourrait bientôt changer avec l’arrivée des NFT musicaux et des objets de collection axés sur la mode.

Les ventes de NFT ont culminé fin août et début septembre. Source : non fongible

Les fonds de capital-risque ont également identifié les NFT comme un vecteur de croissance majeur et ont financé des projets dans cet espace à hauteur de 2,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2021. La société de capital-risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz était responsable de près de 40 % des activités de transaction axées sur les NFT, selon PitchBook. Comme l’a rapporté Cointelegraph, les fonds de capital-risque ont investi plus de 17 milliards de dollars dans des startups axées sur la crypto et la blockchain au cours des 10 premiers mois de 2021, ce qui était plus de trois fois le montant de l’ensemble de 2020.