Le prix du maillon de chaîne montre un potentiel haussier impressionnant et vise un rallye de 37% | Cryptomonnaie

Le prix du maillon de chaîne s’est remis d’une baisse en dessous de 20 $, affichant des gains de 27,5% au cours des deux dernières semaines.

Le prix de l’altcoin a montré un potentiel haussier sur le rallye du marché de la cryptomonnaie au cours des deux premiers jours de 2022.

Les analystes ont prédit une poursuite de la tendance haussière de Chainlink depuis que le prix a franchi 24 $ plus tôt dans la journée.

Le prix de Chainlink a atteint un nouveau sommet hebdomadaire, poursuivant sa tendance à la hausse le 4 janvier 2022. Chainlink est le principal fournisseur de solutions Oracle open source et continue de s’associer à des entreprises.

Chainlink se remet de la baisse des prix affiche un potentiel haussier

Chainlink, fournisseur d’oracles, s’est remis de la baisse des prix fin décembre 2021. L’altcoin a enregistré plus de 27% de gains au cours des deux dernières semaines. Les analystes pensent que l’altcoin a montré un potentiel haussier impressionnant.

@ Hayess5178, un analyste et commerçant de crypto, a récemment tweeté qu’il avait accumulé des jetons Chainlink pendant la baisse des prix. L’analyste a prédit une poursuite de la hausse des prix du jeton du fournisseur d’oracle.

@ Hayess5178 a fixé le prochain objectif de prix Chainlink à 33 $.

L’analyste pseudonyme a prédit que dépasser les 24 $ et se maintenir au-dessus de ce niveau impliquerait que le rallye de l’altcoin devrait se poursuivre.

Guy, analyste crypto à la chaîne YouTube Coin Bureau, pense que les partenariats de Chainlink pourraient alimenter un récit haussier pour le prix de l’altcoin sur 2022.

L’analyste a examiné les dernières intégrations, partenariats, initiatives et mises à jour de protocole de Chainlink avant de conclure que le jeton a un potentiel haussier.

Alors que de plus en plus d’entreprises rejoignent l’écosystème Chainlink en 2022, il pourrait y avoir un pic dans l’adoption et l’utilité du jeton natif.

Les flux de prix Chainlink sont une intégration clé pour plusieurs protocoles DeFi. L’adoption croissante et l’ampleur des partenariats pourraient alimenter la demande pour le jeton natif de Chainlink.