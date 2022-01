L’échange basé sur Cosmos Osmosis dépasse 1 milliard de dollars en valeur verrouillée | Cryptomonnaie

Osmosis, le premier échange décentralisé (DEX) sur le réseau Cosmos, a franchi le milliard de dollars en valeur totale verrouillée (TVL) lundi soir, selon les données des trackers.

Les jetons d’osmose (OSMO) ont bondi de 13% à 7,78 $ au cours des dernières 24 heures, atteignant de nouveaux sommets et franchissant le sommet de novembre 2021 de 6,80 $, selon les données de CoinGecko. Les détenteurs d’OSMO peuvent miser leurs jetons pour recevoir des rendements et des récompenses, et participer à la gouvernance de la plate-forme pour suggérer des mesures pour développer le protocole.

L’osmose s’est récemment propagée au milieu d’un regain d’intérêt pour les blockchains en dehors d’Ethereum, qui est coûteux à utiliser et a des temps de transaction relativement plus lents. Les volumes de négociation moyens quotidiens sur Osmosis sont passés de 4,1 millions de dollars en juillet 2021 à 46,6 millions de dollars en décembre 2021, selon les données de l’outil d’analyse Token Terminal.

Comment fonctionne l’osmose et ce qui en fait la valeur

Osmosis s’appuie sur des contrats intelligents au lieu d’intermédiaires pour exécuter les transactions entre les utilisateurs. Cependant, une grande partie de sa proposition de valeur découle de ses plans futurs. Le DEX vise à s’étendre à d’autres blockchains, telles que Ethereum, ainsi qu’aux blockchains conformes au protocole Inter-Blockchain Communication (IBC).

IBC est un protocole qui relaie les messages entre les blockchains, leur permettant de transférer et de partager des données entre elles. Il a été initialement créé pour connecter des blockchains basées sur Tendermint, un logiciel qui permet aux développeurs de répliquer des applications sur des réseaux construits sur sa plate-forme.

Cosmos est le premier réseau Tendermint et un soi-disant « internet des chaînes de blocs ». Ses développeurs visent à créer un écosystème où les applications existent sur des blockchains distinctes mais peuvent communiquer entre elles. Un tel arrangement aide les chaînes de blocs et les crypto-monnaies à se généraliser, car les utilisateurs interagiraient idéalement avec plusieurs chaînes de blocs sans avoir à les modifier manuellement à chaque fois et à se connecter à une application distincte.

Cosmos est le dix-huitième plus grand réseau de blockchain par capitalisation boursière.

L’osmose a également aidé à relancer l’activité sur IBC. Les développeurs d’IBC ont tweeté en juin 2021 que le protocole traitait plus de 19 500 transactions par jour après son lancement, contre seulement 236 transactions par jour.

Osmosis a levé 21 millions de dollars lors d’une vente symbolique d’octobre 2021 dirigée par Paradigm.