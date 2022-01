Le prix Dogecoin tente une avance de 13% alors que DOGE établit un point de renversement parfait | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin met en place une configuration à triple fond sur une période de 4 heures, suggérant qu’un renversement est probable.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que DOGE remonte de 13% et reteste le niveau de résistance de 0,191 $.

Une rupture du plancher de support de 0,20 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin est resté bloqué en dessous d’un niveau de résistance vital et oscillant autour d’un plancher de support crucial. Alors qu’une rupture de cette emprise pourrait entraîner une baisse massive, DOGE ne l’a pas encore fait. Au moment d’écrire ces lignes, la pièce meme envisage une légère reprise.

Le prix du Dogecoin semble contester des obstacles importants

Le prix Dogecoin a mis en place un modèle à triple fond après avoir marqué trois fois le niveau de support de 0,168 $ au cours de la semaine dernière. Cette action sur les prix pourrait entraîner une augmentation à court terme de la pression d’achat, entraînant une hausse de 13% à 0,191 $.

En raison de l’action des prix de consolidation entre le 24 et le 27 décembre 2021, il existe désormais des liquidités d’achat refoulées au-dessus de 0,191 $, et les teneurs de marché devraient pousser DOGE plus haut à court terme. Les traders peuvent ouvrir une position longue à partir du niveau actuel à 0,169 $ et prendre des bénéfices à 0,191 $.

Fait intéressant, la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours coïncide avec une créance de 0,191 $ sur l’objectif de prix Dogecoin.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix Dogecoin ne rebondit pas sur le plancher de support de 0,169 $ en raison d’une pression de vente accrue, DOGE revisitera probablement la barrière de la demande de 0,159 $.

Une rupture de cette emprise créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans ce cas, le prix Dogecoin pourrait chuter de 5% pour marquer le niveau de support suivant à 0,151 $.