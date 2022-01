Rapport hebdomadaire d’Ethereum: des performances médiocres pourraient voir l’ETH s’écraser à 3 100 $ [Video] | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum montre un manque de volatilité car il est coincé entre les moyennes mobiles simples de 50, 100 et 200 jours.

Les mesures techniques et en chaîne suggèrent qu’un nouveau test de la SMA de 200 jours à 3 394 $ est probable.

Une clôture quotidienne en dessous de 3 640 $ confirmera une perspective baissière et pourrait déclencher un mouvement à 3 456 $ ou 3 394 $.

Le prix de l’Ethereum est bloqué entre deux niveaux cruciaux depuis plus de trois semaines. La récente baisse l’a rapproché d’une barrière de soutien vitale, dont une rupture pourrait catalyser de nouveaux crashs pour l’ETH.

Le prix de l’Ethereum doit prendre des décisions difficiles

Le prix de l’Ethereum et de nombreux altcoins semblent malmenés, en particulier après le crash flash du 3 décembre. Une nouvelle baisse du prix de l’ETH pourrait voir le croisement de 50 jours en dessous des moyennes mobiles simples (SMA) de 100 jours, donnant lieu à un signal technique baissier appelé croisement de la mort.

Cette décision pourrait aggraver la situation du jeton de contrat intelligent, entraînant un nouveau test du SMA de 200 jours à 3 394 $. Cependant, le SMA de 21 semaines à 3 752 $ est un facteur décisif qui dictera si l’ETH baissera – ou testera à nouveau le niveau psychologique de 4 000 $.

Actuellement, le prix d’Ethereum teste à nouveau cette barrière dans l’espoir de la faire basculer vers un niveau de support. S’il réussit, l’ETH entrera dans une phase haussière et retestera peut-être les SMA à 50, 100 jours ou le niveau mentionné ci-dessus.

Bien qu’un scénario aussi optimiste soit plausible, le potentiel de hausse est susceptible d’être plafonné, ce qui suggère qu’il est inévitable que l’ETH revisite le SMA de 200 jours à 3 394 $. Dans un cas grave, si cette barrière ne tient pas, le jeton de contrat intelligent testera à nouveau la barrière de support de 3 164 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Les perspectives baissières du prix de l’Ethereum sont renforcées par le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock, qui montre un manque de soutien immédiat pour l’ETH jusqu’à 3 124 $.

Le modèle montre environ 6,97 millions d’adresses achetées 9,43 millions d’ETH à 3 124 $, ce qui en fait une ligne de défense solide. Tout ce qui précède, c’est comme marcher sur de la glace mince pour l’ETH.

L’avantage pour l’ETH semble être plafonné à 4 079 $, où environ 4,22 millions d’adresses ont acheté 16,14 millions d’ETH. Tout pic à court terme de la pression d’achat se heurtera probablement à une pression de vente de la part des détenteurs à ce niveau, qui souhaitent donc atteindre l’équilibre.

ETH GIOM

Une autre mesure en chaîne qui explique les performances médiocres du prix Ethereum sont les adresses actives quotidiennes (DAA). Le DAA oscille actuellement à 179 000 et est bien en deçà des 50 SMA et 200 SMA, qui ont produit une croix de la mort le 26 décembre 2021, ce qui suggère qu’il y a eu une baisse prolongée de l’intérêt des utilisateurs.

ETH DAA

D’autres signes d’un crash potentiel du prix de l’Ethereum sont illustrés par le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV), oscillant à 24,26%.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté de l’ETH au cours de la dernière année. La valeur actuelle suggère que ces détenteurs réalisent des bénéfices et pourraient être une source de pression de vente s’ils décidaient de se séparer de leur ETH.

Par conséquent, un crash flash potentiel ne peut pas être annulé pour le jeton de contrat intelligent.

ETH MVRV 365 jours

Cette perspective baissière peut également être clairement illustrée par le graphique de répartition de l’offre, qui sert de proxy pour les intérêts d’investissement institutionnel. Cela montre que des baleines détenant entre 10 000 et 100 000 ETH déchargent leurs actifs depuis plus de deux mois.

Le nombre de ces investisseurs a chuté de 54, passant de 1 197 le 15 octobre 2021 à 1 143 le 3 janvier. Cette baisse de 4,5% suggère que les acteurs du marché réalisent des bénéfices probablement en prédiction d’une nouvelle baisse du prix de l’Ethereum.

Distribution de l’alimentation ETH

Alors que les choses semblent sombres dans une perspective à long terme, un chandelier quotidien décisif clôturant au-dessus de 4 100 $ établira un sommet plus élevé et suggérera que les acheteurs sont prêts à faire un effort supplémentaire. Un swing supérieur à 4 500 $ invalidera la thèse haussière et créera un FOMO parmi les acheteurs et est susceptible de propulser le prix Ethereum pour créer un nouveau sommet historique à 5 000 $.