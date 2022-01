Ce schéma de négociation clé laisse présager la poursuite du rebond de 125% de Fantom (FTM) | Cryptomonnaie

Fantom (FTM) semble sur le point d’atteindre un nouveau record au cours des prochaines sessions après que son rebond des prix de 125 %, passant de 1,23 $ le 14 décembre 2021 à 2,84 $ le 3 janvier 2022, a déclenché une configuration d’inversion haussière classique.

Appelée tête et épaules inversées (IH&S), la configuration apparaît lorsqu’un actif forme trois creux en dessous d’une résistance dite de décolleté, avec le creux du milieu (la tête) plus profond que l’épaule gauche et droite.

Le prix du FTM a récemment subi une trajectoire de prix similaire, comme le montre le graphique ci-dessous. En conséquence, FTM a une résistance commune dans la plage définie par 2,55 $ à 2,74 $, qui englobe la longueur du motif tête et épaules inversé.

Graphique des prix quotidiens FTM/USD avec motif tête et épaules inversé. Source : TradingView

Fantom pourrait-il se rallier de 50 % supplémentaires ?

Dans un monde parfait, une configuration IH&S entraînerait normalement une cassure haussière une fois que le prix se clôturera de manière décisive au-dessus du niveau de la ligne de cou. Idéalement, la cible à la hausse doit être égale à la distance maximale entre la tête et le décolleté, mesurée à partir du point de rupture.

Lundi, FTM a presque terminé sa formation IH&S en atteignant sa ligne de cou. En conséquence, le prochain mouvement du jeton Fantom pourrait être une cassure haussière au-dessus de la plage de résistance de 2,55 $ à 2,74 $. Ce faisant, il poursuivrait une course vers 4,33 $, sur la base de la configuration présentée dans le tableau ci-dessous.

Graphique des prix quotidiens FTM/USD présentant la configuration de cassure de l’IH&S. Source : TradingView

Une forte baisse des prix de la fourchette de décolleté, accompagnée d’un pic de volume, risquerait d’invalider la configuration IH&S. Dans ce cas, la prochaine ligne de support idéale pourrait s’approcher de 2,08 $. Cela serait basé sur la plage visible du profil de volume de FTM (VPVR), une mesure qui affiche l’activité de négociation sur une période spécifiée à des niveaux de prix spécifiés.

Graphique des prix quotidiens FTM/USD avec objectif de profil de volume. Source : TradingView

Y a-t-il des risques de surévaluation ?

Les risques à la baisse sur le marché Fantom sont également apparus sous la forme de son indice de force relative (RSI), une mesure qui mesure l’ampleur des récents changements de prix de l’actif pour évaluer ses conditions de surachat ou de survente.

Indice de force relative en un mot. Source : Investopedia

Dans le détail, le RSI quotidien de FTM est entré en territoire de surachat le 3 janvier alors que sa lecture a légèrement dépassé les 70. L’indicateur technique suggère que FTM est suracheté et qu’il devrait subir un certain degré de correction pour neutraliser le sentiment du marché.

En termes simples, une lecture RSI supérieure à 70 est généralement considérée comme un signal de vente. Cependant, les ventes massives ne surviennent généralement pas nécessairement juste après que le RSI a sauté dans la zone de surachat.

Sur la base de plusieurs corrections RSI repérées entre août et septembre 2021, le prix FTM semble prolonger sa dynamique haussière même après que l’indicateur ait dépassé 70. À son meilleur, le RSI quotidien avait atteint près de 89 le 9 septembre, coïncidant avec le prix FTM. atteignant le niveau record de 1,99 $ à l’époque.

Graphique des prix quotidiens FTM/USD avec corrections basées sur le RSI. Source : TradingView

Cela laisse quelque peu à FTM la possibilité de poursuivre son objectif de profit IH&S de 4,33 $ malgré ses risques de surévaluation. Ce qui pourrait suivre est une correction vers sa moyenne mobile exponentielle de 20 jours (EMA de 20 jours ; la vague verte dans le graphique ci-dessus) autour de 2,09 $.

Cela rapprocherait le prix du support VPVR à 2,08 $, comme indiqué ci-dessus.