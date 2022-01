Le prix de Cardano présente une opportunité d’achat haussière alors que l’ADA s’approche d’un plancher de support stable | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a formé un modèle d’inversion de fond, suggérant qu’un rallye de 14% est probable.

Les mesures en chaîne suggèrent que cette montée en puissance est probable mais non durable.

Une rupture du niveau de support de 1,20 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano, comme Solana, a mis en place un modèle d’inversion de fond, indiquant qu’un changement de tendance est probable. Un rebond sur le plancher de support immédiat relancera les perspectives haussières pour ADA et le propulsera pour retester une barrière de résistance cruciale.

Prix ​​Cardano pour aller contre le vent

Le prix de Cardano a marqué trois fois le niveau de support de 1,29 $ depuis le 29 décembre 2021, ce qui a entraîné une configuration à triple fond. Cette formation technique suggère que la tendance baissière est terminée et qu’une nouvelle tendance haussière est probable.

Le voyage vers le nord est en proie à des niveaux de résistance à 1,42 $, 1,47 $ et 1,50 $, indiquant que ADA fera face à une période difficile. Malgré les vents contraires, ADA augmentera probablement de 13% pour retester la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 1,47 $.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ce passage à 1,47 $, qui montre un groupe important d’investisseurs sous-marins présents de 1,43 $ à 1,60 $. Ici, environ 408 000 adresses ont acheté 5,02 milliards d’ADA et sont « hors de la monnaie ».

Bien que le prix de Cardano puisse atteindre ces niveaux, il est peu probable qu’il se maintienne ici, car ces détenteurs pourraient vouloir atteindre le seuil de rentabilité.

ADA GIOM

La baisse constante du nombre de transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus depuis le 1er novembre illustre également les perspectives baissières à long terme du prix de Cardano. Ces transferts, qui servent de proxy aux investisseurs institutionnels, sont passés de 6 630 le 1er novembre à 2 730. le 3 janvier, soit une baisse de 58%, révélant le désintérêt pour ADA.

ADA grandes transactions

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Cardano dans une perspective à court terme, les perspectives à long terme semblent épouvantables. Une panne du niveau de support de 1,20 $ invalidera la thèse haussière et pourrait déclencher un crash de 12% au niveau de support de 1,05 $.