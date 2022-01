Le hashrate de Bitcoin atteint un niveau record alors que BTC célèbre son 13e anniversaire | Cryptomonnaie

Le hashrate minier Bitcoin a marqué un nouveau record historique au cours du week-end du nouvel an.

Il s’agit d’une étape importante pour le réseau, car il est désormais plus sécurisé que jamais.

La principale crypto-monnaie vient de célébrer le 13e anniversaire de son Genesis Block.

Le hashrate minier Bitcoin a atteint un niveau record au cours du week-end, juste avant le 13e anniversaire de la création de la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière. BTC a été lancé par le créateur pseudonyme Satoshi Nakamoto le 3 janvier 2009.

Le réseau Bitcoin marque une étape importante

Bitcoin est maintenant plus sécurisé que jamais étant donné que le hashrate du réseau blockchain a atteint un niveau record à 209,97 exahashs par seconde le 2 janvier.

Hashrate BTC

Le hashrate est un indicateur de la puissance de calcul totale combinée utilisée pour extraire et traiter les transactions par les mineurs afin de se concurrencer pour gagner les droits de valider le prochain bloc de la blockchain Bitcoin.

Un hashrate plus élevé signifie que le réseau est plus sécurisé car une puissance de calcul supplémentaire pour attaquer avec succès la blockchain est nécessaire. La valeur la plus élevée indique également que le réseau fonctionne plus rapidement et que beaucoup plus de mineurs sont connectés à la blockchain, ce qui conduit à une plus grande décentralisation de la crypto-monnaie.

Le nouveau taux de hachage record a marqué une étape importante car il représente une reprise remarquable après la répression par la Chine de l’extraction de crypto-monnaie en juin de l’année dernière, qui a vu le taux de hachage Bitcoin chuter à environ 61 exahashs par seconde. Depuis lors, le hashrate BTC est dans une tendance haussière constante, puisqu’il a augmenté de près de 200% depuis juillet 2021.

À la suite de la répression en Chine, les principaux opérateurs miniers de Bitcoin ont déménagé dans d’autres juridictions favorables au minage de crypto, notamment les États-Unis et le Kazakhstan.

Le jalon important atteint par la crypto-monnaie phare est intervenu juste avant le 13e anniversaire du Genesis Block Day de Bitcoin. BTC a été créé par Satoshi Nakamoto et a généré son bloc zéro, le Genesis Block le 3 janvier 2009.

Le prix du Bitcoin pour relancer la reprise alors que le hashrate augmente

Les analystes pensent que les valeurs de hashrate élevées sont considérées comme haussières sur le marché Bitcoin. Le prix BTC teste la limite inférieure du motif en triangle ascendant comme support à 46 101 $ sur le graphique à 3 jours.

Le schéma graphique dominant suggère une prédiction optimiste du prix du Bitcoin, mais la principale crypto-monnaie sera confrontée à une résistance à la moyenne mobile simple (SMA) de 100 sur trois jours à 48 777 $, coïncidant avec le niveau de retracement de 50 %.

Graphique à 3 jours BTC/USDT

Des obstacles supplémentaires apparaîtront au 50 SMA de trois jours à 52 719 $, puis au 21 SMA de trois jours à 53 476 $, qui recoupe le niveau de retracement de 61,8 % de Fibonacci.

Le prix du Bitcoin découvrira un support au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 44 078 $ si la pression de vente augmente.