Prédiction de prix Solana: SOL envisage des gains de 15% malgré la menace de la croix de la mort | Cryptomonnaie

Le prix de Solana assiste à un modèle d’inversion du triple fond autour de 168,14 $, indiquant une perspective haussière.

Alors que SOL marque le niveau de support pour la troisième fois, les investisseurs peuvent s’attendre à une augmentation de 15 % à 191,82 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 157,68 $ invalidera la thèse haussière et conduira à un crash de 12% à 147,64 $

Le prix de Solana est à un point d’inflexion qui pourrait faire ou défaire ses perspectives à court terme. Dans une perspective de quatre heures, SOL est susceptible de déclencher une tendance haussière mineure qui le poussera à retester des obstacles cruciaux.

Prix ​​Solana au moment décisif

Le prix de Solana a marqué le niveau de support de 168,14 $ à deux reprises au cours des cinq derniers jours et le teste actuellement pour la troisième fois, résultant en une formation de triple fond. En raison de cette configuration, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL inverse sa tendance à la baisse et se précipite vers le niveau de résistance immédiat.

Les moyennes mobiles simples (SMA) sur 50 jours et 100 jours à 191,82 $ et 190,51 $, respectivement, sont les obstacles les plus critiques qui entravent le chemin de SOL. Fait intéressant, la SMA de 50 jours se prépare à passer en dessous de la SMA de 100 jours, indiquant une croix de mort potentielle. Alors que cette perspective baissière se profile, la configuration du triple fond pourrait déclencher une tendance haussière de 15 % qui marque lesdits SMA.

Dans un cas haussier, le prix de Solana pourrait surmonter ces blocages et atteindre le niveau de résistance de 201,78 $, suggérant une ascension de 20 % à partir de 168,14 $.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent incertaines pour le prix de Solana, un rebond du support de 168,14 $ est crucial pour que les perspectives haussières se concrétisent. Si SOL franchit ladite barrière, il tombera à 157,68 $, dont la ventilation invalidera la thèse haussière.

Dans cette situation, le prix Solana pourrait retester le plancher de support de 147,93 $ pour envisager de réessayer une perspective haussière ou de revoir le SMA de 200 jours à 131,25 $.