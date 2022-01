XRP fait face à plusieurs obstacles avant que Ripple ne puisse revenir à 1,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix XRP a des obstacles techniques devant lui.

Des signes d’une forte dynamique haussière à venir apparaissent.

Le biais baissier reste fort mais s’affaiblit chaque jour.

Le prix du XRP monte en flèche malgré une pression de vente intense qui a existé au cours des derniers jours de 2021. Les traders sont à la recherche de mouvements précis au-dessus de deux zones de résistance principales qui, en cas de succès, pousseront probablement le XRP à des sommets historiques antérieurs.

Le prix XRP établit un plancher pour le support

Le prix du XRP a oscillé au-dessus et en dessous du retracement 38,2 de Fibonacci à 0,84 $ et de l’expansion à 100 % de Fibonacci à 0,82 $. Il a clôturé à l’intérieur du nuage d’Ichimoku à la clôture d’hier – la première fois depuis le 20 novembre.

Le Cloud est le pire endroit où un instrument puisse se trouver pour les spéculateurs. Le Cloud représente les sirènes, la volatilité, l’indécision et la misère. Au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, le Cloud est quelque chose à éviter et à ne pas participer. À l’intérieur du Cloud se trouve le premier obstacle que le prix XRP doit franchir : le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen quotidiens à 0,89 $.

Au-dessus de cela, le prix XRP doit franchir et clôturer au-dessus du niveau le plus important du système Ichimoku Kinko Hyo : Senkou Span B. Senkou Span B se trouve également être le sommet du prix Ichimoku Cloud pour Ethereum. La résistance de Senkou Span B est augmentée par le temps qu’il passe à un seul niveau de prix. Plus le Senkou Span B est plat, plus le Senkou Span B devient puissant.

Senkou Span B est juste en dessous du niveau de prix critique de 1,00 $ à 0,97 $. Les haussiers et les baissiers devraient s’attendre à une vague d’activité autour de cette fourchette de prix si le prix du XRP monte jusqu’au Senkou Span B. Il serait rare que le prix XRP teste Senkou Span B une fois, puis se clôture au-dessus. Il est plus probable que les participants soient frustrés par la façon dont l’action des prix XRP se déroule tout au long du mois de janvier.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USDT

Une clôture claire à ou au-dessus de 0,97 $ établirait le prix XRP pour un mouvement visant à tester le prochain niveau de résistance critique à 1,25 $.

Toute clôture égale ou inférieure à 0,78 $ déclencherait probablement un effondrement significatif vers la zone de valeur de 0,50 $.