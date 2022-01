Ethereum se débat mais les traders restent sous contrôle, l’ETH s’est préparé à un pic de 50% | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum continue de lutter en dessous du nuage Ichimoku.

Un Kumo Twist dans le système Ichimoku Kinko Hyo a montré qu’un fond est probable.

Un grand motif de drapeau haussier montre une poursuite de la tendance haussière hautement probable.

Le prix de l’Ethereum continue de se battre sous le Cloud et a affiché plusieurs configurations de commerce de cassure baissière primaires – mais les traders ne veulent pas ou ne peuvent pas faire baisser l’ETH. Cependant, plusieurs pièges à traders ont été formés et pourraient être l’amorce nécessaire pour lancer Ethereum plus haut.

Le prix de l’Ethereum montre un schéma de continuation haussier et une continuité de tendance à venir

Le prix de l’Ethereum reste à l’intérieur d’un modèle de continuation haussier large et large connu sous le nom de drapeau haussier (canal vert). Décembre 2021 a montré que les vendeurs ont tenté à plusieurs reprises de fermer Ethereum sous le drapeau du taureau, générant une certaine peur chez les traders. Cependant, les acheteurs ont pu remettre Ethereum dans le drapeau du taureau.

La résistance à court terme du prix Ethereum est le Tenkan-Sen à 3 850 $. Au-dessus de cela, une zone de confluence à 4 000 $ existe avec le point de contrôle du volume Kijun-Sen et 2021. Par conséquent, pour qu’Ethereum reprenne la tendance haussière qui s’est arrêtée à la mi-novembre 2021, Ethereum doit clôturer à 4 200 $ ou légèrement au-dessus.

Une clôture à 4 200 $ positionnerait le chandelier quotidien au-dessus du sommet du nuage (Senkou Span B) tout en positionnant également le Chikou Span au-dessus des chandeliers et dans un espace ouvert – une condition où le Chikou Span n’interceptera le corps d’aucun chandelier au-dessus les cinq à dix prochaines périodes. Les traders plus conservateurs attendront peut-être de voir ce qui se passera lorsque le prix d’Ethereum reviendra à 4 500 $.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USDT

4 500 $ est un chiffre psychologique solide, mais c’est aussi là que l’extension de Fibonacci à 61,8 % existe et se situe juste au-dessus du dernier sommet significatif du 9 décembre à 4 450 $. Une entrée égale ou supérieure à 4 500 $ remplirait les règles d’entrée de base sur la cassure au-dessus d’un drapeau haussier.

Tout biais long pour le prix d’Ethereum serait probablement invalidé si l’ETH tombait en dessous du drapeau haussier et avait une clôture quotidienne en dessous de 3 600 $. Cela déclencherait probablement un trajet rapide vers le sud vers la zone de valeur de 3 200 $.