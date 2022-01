Le jeton Crypto.com reste restreint, l’indécision pourrait pousser le CRO à retester 0,40 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a clôturé en 2021 avec un gain de 860%.

L’augmentation massive de fin octobre 2021 à décembre 2021 s’est maintenue.

Le CRO peut tester à la baisse avant de reprendre une tendance haussière.

L’action des prix de Crypto.com avait été l’une des plus grandes surprises de 2021. Des événements techniques et fondamentaux sensiblement haussiers ont propulsé CRO en un leader majeur dans l’espace des crypto-monnaies. Les commerçants attendent maintenant une direction claire pour l’action des prix alors que le prix de Crypto.com se consolide.

Le prix de Crypto.com se négocie dans une fourchette étroite ; niveaux substantiels de résistance Ichimoku à venir

Le prix de Crypto.com continue de se négocier dans une fourchette étroite entre 0,50 $ et 061 $ – essentiellement les niveaux de retracement de 38,2 % et 50 % de Fibonacci. Ce comportement d’action des prix a duré plus de trente jours et ne semble pas changer de si tôt. Par conséquent, les probabilités sont fortement pesées à la baisse à court terme en ce qui concerne une direction de cassure.

Les rayons horizontaux bleu et rouge du graphique représentent le Tenkan-Sen hebdomadaire (bleu) à 0,77 $ et le Kijun-Sen hebdomadaire (rouge) à 0,66 $. entre l’hebdomadaire Tenkan-Sen et Kijun-Sen, le Cloud quotidien (Senkou Span A et Senkou Span B) existe. La combinaison de ces quatre niveaux d’Ichimoku sur deux périodes différentes produit une zone de résistance massive, limitant à quel point le prix du CRO peut augmenter.

Le prix CRO est inférieur au Cloud quotidien, Tenkan-Sen et Kijun-Sen. Il ne reste qu’une condition avant que l’action des prix CRO ne crée une puissante entrée courte d’Ichimoku connue sous le nom de cassure baissière idéale d’Ichimoku. La condition finale requise est que le Chikou Span se ferme dans un « espace ouvert » – une condition où le Chikou Span n’intercepterait les corps d’aucun chandelier au cours des cinq à dix prochaines périodes. Cela se produirait à une clôture quotidienne égale ou inférieure à 0,49 $.

Graphique Ichimoku journalier CRO/USD

Il est essentiel, pour les traders, que 0,50 $ soit retenu comme support pour empêcher une capitulation importante vers le sud. 0,50 $ n’est pas seulement un chiffre psychologique puissant, mais c’est le retracement de Fibonacci à 50 % et le nœud final à volume élevé dans le profil de volume 2021 jusqu’au prochain nœud à volume élevé à 0,40 $ – la zone cible probable pour les shorts à toute clôture égale ou inférieure à 0,49 $ .

Une perspective clairement haussière au sein du système Ichimoku Kinko Hyo ne peut être obtenue que si le prix CRO a une clôture au-dessus du Cloud quotidien et du Tenkan-Sen hebdomadaire à 0,81 $.