Shiba Inu, MATIC, Terra et Solana en tête de liste des crypto-monnaies offrant des rendements élevés | Cryptomonnaie

Les détenteurs de Shiba Inu atteignent un pic, franchissant 1 112 485 avant la fin décembre 2021.

Les analystes sont optimistes sur MATIC et Terra, continuent d’accumuler les altcoins avant la course haussière.

Le nombre de transactions quotidiennes de Solana, Polkadot et Terra a augmenté régulièrement en 2021, ce qui implique une augmentation du nombre de commerçants intéressés par les altcoins.

Les analystes ont prédit un rallye à Shiba Inu, MATIC, Terra et Solana au premier trimestre 2022.

Les meilleurs altcoins et memecoins Shiba Inu, MATIC, Terra et Solana continuent d’attirer des investissements de la part des commerçants car ils ont offert des rendements élevés en 2021. Les analystes ont une perspective haussière sur ces altcoins en 2022.

Les Altcoins continuent de se rallier malgré la baisse du prix du Bitcoin

Brièvement en novembre 2021, la capitalisation boursière de la crypto a dépassé les 3 000 milliards de dollars, la hausse des prix de l’altcoin a contribué à ce jalon. Les altcoins ont joué un rôle clé, entraînant la montée en flèche de la capitalisation boursière grâce à la hausse des prix et à l’augmentation de l’activité en chaîne.

Le nombre de détenteurs de Shiba Inu a franchi 1 112 485, ce qui implique une augmentation de l’intérêt des investisseurs et des entrées de capitaux dans le memecoin. La feuille de route de Shiba Inu pour 2022 comprend la formation d’une organisation autonome décentralisée (DAO). Cela a alimenté un récit haussier pour le prix du Shiba Inu.

De plus, le memecoin est l’un des altcoins qui a offert les rendements les plus élevés en 2021. Les analystes ont prédit que Shiba Inu est sur le point de briser la résistance à 0,00003422 $. @army_shiba, un analyste et commerçant de crypto a fixé des objectifs pour le prix de Shiba Inu à 0,00003557 $ et 0,0003992 $.

Bien que Terra ait connu un démarrage lent en 2022, les partisans sont optimistes quant au prix de LUNA alors que la communauté prévoit le lancement de l’UST (le stablecoin logarithmique de Terra) sur le réseau Solana. Terra s’est remis de la baisse de prix du 31 décembre 2021 et a affiché des gains de 11,4 %.

@BigCheds, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, pense que Terra a un potentiel de hausse supplémentaire par rapport à l’USDT.

@AltcoinSherpa, un analyste et commerçant de crypto, pense que Solana est un altcoin important. L’analyste a accumulé Solana pour la deuxième fois au niveau de 20 $ à 25 $ et continue de détenir l’altcoin.

L’analyste est optimiste sur la tendance à la hausse et le potentiel haussier de Solana.

$ SOL était le prochain grand commerce pour moi. J’ai acheté beaucoup en 2020 et je l’ai vidé pour environ 2 $ avec le déblocage de l’investisseur au début de 2021. Et voilà, mon montant aurait valu plusieurs millions si j’avais détenu aujourd’hui. Heureusement, j’ai pu racheter environ 20 $ à 25 $ et j’ai continué à tenir. pic.twitter.com/HMDjuENIoG – Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 31 décembre 2021

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu pourrait rencontrer une forte résistance après une cassure de 30%.