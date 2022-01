Bitcoin est un nouvel or pour les millennials, selon un professeur de finance de Wharton | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC), la crypto-monnaie la plus valorisée au monde, a remplacé l’or comme couverture contre l’inflation pour les jeunes investisseurs, selon le professeur de finance de Wharton.

Les performances de Gold ont été « décevantes » en 2021, a déclaré vendredi Jeremy Siegel, professeur de finance à la Wharton School, dans une interview à CNBC Squawk Box.

D’un autre côté, le BTC apparaît de plus en plus comme une couverture contre l’inflation parmi les jeunes investisseurs, a expliqué Siegel :

« Avouons-le, je pense que Bitcoin en tant que couverture contre l’inflation dans l’esprit de nombreux jeunes investisseurs a remplacé l’or. Les pièces numériques sont le nouvel or des Millennials. Je pense que l’histoire de l’or est un fait que la jeune génération considère Bitcoin comme le substitut.

Siegel a également rappelé que les générations plus âgées ont été témoins de la montée en flèche de l’or pendant l’inflation des années 1970. « Cette fois, ce n’est pas en faveur », a-t-il ajouté.

L’or, qui est traditionnellement apparu comme une classe d’actifs offrant une couverture contre l’inflation, n’a pas répondu aux attentes des investisseurs en 2021, enregistrant sa pire année depuis 2015 et chutant d’environ 5% pour clôturer l’année à 1 800 dollars. Malgré des fluctuations de prix massives au cours de 2021, le BTC avait bondi d’environ 70% à la fin de 2021.

Plusieurs investisseurs mondiaux de premier plan ont soutenu BTC contre l’or en 2021, le propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, affirmant que Bitcoin était « mieux que l’or » en octobre 2021. Le co-fondateur de Starwood Capital Group, Barry Sternlicht, a également déclaré que l’or était en réalité « sans valeur » et qu’il détient BTC parce que chaque gouvernement imprimait d’énormes quantités d’argent.

Mais bien que le BTC devienne un actif de plus en plus populaire contre l’or, de nombreux experts financiers et crypto pensent qu’il n’a pas encore prouvé son statut de couverture contre l’inflation.