Le prix Dogecoin continue d’équilibrer alors que le memecoin sur le thème Shiba-Inu domine Reddit | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin reprend sa tendance haussière et se remet d’une chute en dessous de 0,16 $.

Le subreddit du memecoin sur le thème de Shiba-Inu a dominé Reddit, indiquant un pic de domination sociale.

Les analystes prédisent une remontée des prix Dogecoin, comparent la tendance du memecoin avec la course haussière de Ripple en 2017.

Plus de 54% des détenteurs de Dogecoin sont rentables en décembre 2021. Le memecoin a connu une reprise depuis l’acceptation par Tesla du Dogecoin comme méthode de paiement. Le subreddit Dogecoin était l’un des plus populaires en 2021.

Le prix du Dogecoin se prépare à revenir en 2022

Sur la base des données de la plateforme de crypto intelligence IntoTheBlock, 54% des détenteurs de Dogecoin sont restés bénéficiaires au cours du mois dernier. Le memecoin a enregistré une reprise après la chute en dessous de 0,16 $.

Elon Musk, le PDG milliardaire de Tesla a récemment annoncé l’acceptation de Dogecoin comme méthode de paiement pour certaines des marchandises de l’entreprise. La hausse de 40% du prix du Dogecoin a rapproché le memecoin de son précédent record.

Fait intéressant, r/Dogecoin était le subreddit le plus populaire, ce qui implique un pic dans la domination sociale du memecoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Dogecoin et ont prédit une course haussière. En comparant la hausse des prix de Dogecoin à la course haussière de Ripple à partir de 2017, les analystes ont établi des similitudes entre les deux. La tendance des prix Dogecoin est similaire à celle de Ripple, lorsque l’altcoin a atteint son plus haut niveau historique lors de la course haussière de 2017.

@kingthies, un analyste et commerçant crypto a fixé un objectif de 0,19 $ pour le prix Dogecoin. L’analyste a répertorié des résistances à 0,191 $, 0,198 $, 0,203 $ et 0,0223 $. L’analyste envisage le prix de Dogecoin dans une fourchette de 0,15 $ à 0,19 $.

$DOGE @ 0,17 $ et bband squeeze en jeu sur ce graphique 6H. Les résistances pour un mouvement vers le haut seront de 0,191 $, 0,198 $, 0,2033 $, 0,02236 $. Prend en charge @ 0,161 $, 0,167 $ si nécessaire. pic.twitter.com/fUTdU2ABtB – Crypto Thies (@kingthies) 2 janvier 2022

Pour la première fois dans l’histoire de Dogecoin, les développeurs ont publié une feuille de route pour 2022 alimentant un récit haussier pour le prix de la crypto-monnaie sur le thème de Shiba-Inu.

Les analystes de Netcost-Security pensent que Dogecoin a mis en place un piège à traders pour propulser le prix du memecoin à 0,24 $, soit une hausse de 41 % par rapport au prix actuel.