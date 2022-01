La finance convexe du protocole DeFi dépasse les 20 milliards de dollars en valeur verrouillée | Cryptomonnaie

L’application d’augmentation des rendements Convex Finance a franchi la barre des 20 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL) ce dimanche, quelques jours après être devenue le deuxième plus grand protocole de financement décentralisé (DeFi) de TVL.

Les projets DeFi reposent sur des contrats intelligents plutôt que sur des intermédiaires pour les services financiers tels que les prêts, les échanges et les emprunts.

Les données de DeFi Llama montrent que la plate-forme n’a verrouillé que 68 millions de dollars après son lancement en mai 2021, dépassant les projets plus anciens au cours des mois suivants. Le projet a mis un mois pour attirer 1 milliard de dollars et cinq mois pour atteindre 10 milliards de dollars. La demande accrue pour le produit a conduit à 10 milliards de dollars supplémentaires de liquidités au cours des deux derniers mois.

Convex permet aux utilisateurs d’accéder à des liquidités et de gagner des frais grâce à l’échange de pièces stable basé sur Ethereum, Curve Finance, le plus grand protocole DeFi avec un TVL de 23 milliards de dollars.

Les jetons Curve (CRV) sont émis en tant que récompenses pour l’agriculture de rendement aux fournisseurs de liquidités sur Curve Finance, et peuvent être convertis en CRV bloqué par les votes (veCRV). La détention de veCRV permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance de la plate-forme, de gagner des récompenses et des frais plus élevés et de recevoir des parachutages.

Les jetons sont verrouillés dans le temps, ce qui signifie que les utilisateurs sont incités à verrouiller leur CRV pendant une longue période pour recevoir plus de veCRV et plus de récompenses de plate-forme. Cependant, ce mécanisme bloque effectivement la liquidité, créant des coûts d’opportunité pour les utilisateurs.

Pour résoudre ce problème, Convex regroupe tous les actifs des utilisateurs afin qu’il puisse acheter des jetons de courbe, les convertir en veCRV et maximiser les récompenses pour ses fournisseurs de liquidités. Cela permet aux utilisateurs de Convex de recevoir des récompenses Curve sans bloquer les jetons de courbe pendant de longues périodes.

Les jetons natifs de Convex (CVX) se négocient à 47 $ au moment de la rédaction, en baisse de 6,6 % au cours des dernières 24 heures. Le réseau vaut plus de 2,2 milliards de dollars en capitalisation boursière, selon les données de CoinGecko.