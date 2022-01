Le président salvadorien Bukele s’attend à ce que Bitcoin atteigne 100 000 $ cette année | Cryptomonnaie

Le président salvadorien Nayib Bukele prévoit que le bitcoin atteindra le prix à six chiffres longtemps insaisissable cette année dans un contexte d’adoption croissante en tant que monnaie souveraine.

En 2022, le bitcoin atteindra 100 000 $ et deux autres pays adopteront l’actif numérique comme monnaie légale, a tweeté Bukele dimanche, ajoutant que la crypto-monnaie deviendrait également un problème majeur lors des élections américaines de mi-mandat qui se tiendront le 8 novembre.

Le Salvador a adopté le bitcoin comme monnaie officielle en septembre de l’année dernière, s’aventurant dans des eaux inconnues et s’attirant la colère du Fonds monétaire international. Bukele est allé plus loin en novembre, annonçant son intention d’émettre un « Bitcoin Bond » de 1 milliard de dollars avec une échéance de 10 ans sur le Liquid Network. La moitié du produit de l’émission obligataire financera la construction d’une nouvelle « Bitcoin City » le long du golfe de Fonseca près d’un volcan.

Selon les projections de Blockstream, le rendement annualisé offert par l’obligation pourrait atteindre 146 % au cours de la 10e année, sous réserve d’un ralliement du bitcoin à 1 million de dollars au cours des cinq prochaines années – un objectif quelque peu farfelu étant donné que la crypto-monnaie se négocie actuellement autour de 47 000 $. , ayant culminé à près de 69 000 $. El Salvador a été un acheteur constant de la baisse, un signe de confiance dans les perspectives de prix à long terme de la crypto-monnaie.

Alors que le bitcoin a augmenté de près de 60 % en 2021, surpassant largement les actifs traditionnels, l’objectif de prix largement anticipé de 100 000 $ est resté insaisissable, grâce au virage belliciste de la Réserve fédérale américaine et à l’aversion au risque généralisée sur les marchés financiers en novembre et décembre.

Alors que Bukele s’attend à ce que le bitcoin retrouve son mojo cette année, certains observateurs prévoient que les pièces sous-performantes de la crypto-monnaie associées aux blockchains de couche 1 comme Ethereum, Avalanche, Fantom, Solana.

QCP Capital, basé à Singapour, a recommandé la diversification hors du bitcoin et dans un panier de pièces de couche 1 comme l’un des métiers pour 2022.

Selon Jeff Dorman, directeur des investissements chez Arca Funds, l’investissement thématique devrait générer la plupart des gains en 2022. « Du point de vue des investissements, Arca reste thématiquement axé sur DeFi, les sports et le divertissement en ce qui concerne l’engagement des fans, les jeux et les NFT, et Web 3 », a déclaré Dorman dans un article de blog publié le 22 décembre. «

Alors que le capital institutionnel entre sur le marché de manière exponentielle, l’acheteur marginal dépassera de loin le vendeur marginal », a ajouté Dorman.