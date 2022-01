Nouvelle année, même «peur extrême» – Cinq choses à surveiller en Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence sa première semaine complète de 2022 en territoire connu en dessous de 50 000 $.

Après avoir terminé décembre à 47 200 $ – bien en deçà de la majorité des attentes haussières – la plus grande crypto-monnaie a beaucoup à faire car les signes d’un pic de cycle de réduction de moitié restent introuvables.

Avec le retour de Wall Street après que les actions ont terminé l’année à l’inverse sur un niveau élevé, une inflation galopante et des hausses de taux d’intérêt imminentes, 2022 pourrait bientôt s’avérer être un environnement de marché intéressant, selon les analystes.

Jusqu’à présent, cependant, tout est calme – BTC/USD n’a produit aucune surprise majeure pendant des semaines.

Cointelegraph examine ce qui pourrait changer – ou continuer – le statu quo dans les prochains jours.

Les actions pourraient connaître 6 mois de « hausse seulement »

Ne cherchez pas plus loin que le S&P 500 pour un exemple de l’état des lieux en ce qui concerne les actions américaines.

L’indice a atteint pas moins de 70 sommets historiques en 2021, clôturant l’année en beauté, même si les actifs à risque semblaient beaucoup moins appétissants.

Bitcoin était parmi eux, traînant sous la barre des 50 000 $, les seuls événements notables se présentant sous la forme de pics et de creux autour de la liquidité des vacances.

Cela dit, la politique de la banque centrale est largement censée fournir un chat potentiel parmi les pigeons dans les mois à venir. La Réserve fédérale a signalé deux hausses de taux d’intérêt cette année, et la capacité du marché à les absorber est considérée comme un test clé pour la performance des actifs.

Pour la première partie de l’année, cependant, cela pourrait bien être une continuation de la dernière saveur du « business as usual » – les actions s’ajoutant à des sommets historiques.

« L’histoire suggère que le début des régimes de hausse des taux entraîne en fait une force boursière pendant 6 mois », a noté Charles Edwards, fondateur du gestionnaire d’actifs Capriole, dans une série de tweets cette semaine.

« 10 des 13 régimes (77%) depuis les années 1950 ont eu des rendements boursiers positifs au cours des six premiers mois, avec une moyenne de +5,1%. Nous approchons du début d’un nouveau régime maintenant.

Edwards a déclaré que bien que de telles circonstances soient généralement « bonnes » pour Bitcoin, des bouleversements plus tard signifieraient probablement que les actions subiraient un coup à long terme grâce aux hausses de taux.

« Sans une croissance économique significativement plus élevée (à voir), il est peu probable que les programmes de hausse des taux de la Fed aient une longue piste », a-t-il poursuivi.

« Le bitcoin sera volatil au cours de cette période, à la fois en raison de la volatilité des marchés boursiers, mais aussi en raison des fortes corrections de la Fed. »

L’inflation sera à nouveau sur le radar la semaine prochaine, le 12 janvier étant prévu pour les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour décembre.

Graphique de l’inflation américaine. Source : Tradingeconomics.com

40 000 $ restent au plancher de soutien

L’action des prix au comptant du Bitcoin n’a fourni que peu d’indices intéressants ces derniers temps, restant dans une fourchette bien définie.

Une lutte entre les traders et les traders a en fait été de nature quelque peu décevante au-delà de la rhétorique trouvée sur les réseaux sociaux – les volumes sont minces, l’intérêt de la vente au détail est faible et les grands acteurs continuent de maintenir des niveaux de vente à proximité.

Répondant aux niveaux à surveiller du contributeur de Cointelegraph Micha¹el van de Poppe dimanche, le trader et analyste populaire TechDev a convenu que 48 000 $ représentent « un petit mur de briques ».

À la baisse, Van de Poppe a déclaré qu’il visait la zone entre 40 000 $ et 42 000 $, avec une action supérieure à celle correspondant à « l’accumulation ».

Bitcoin, cependant, a l’habitude de renverser même la tendance la plus forte au moment le moins attendu.

Pour son collègue commerçant Pentoshi, il y a peu de raisons de se réjouir à des niveaux bien inférieurs à 60 000 $, ces derniers étant apparus il y a plus d’un mois.

«Je vais long des zones logiques dans une tendance baissière. Je serai macro-baissier jusqu’à la récupération de 58-60k. Et haussier dans les zones locales », a-t-il résumé à propos de sa position ce week-end.

Pentoshi et d’autres ont exhorté un pivot vers Ether (ETH) sur la base de la force de l’altcoin, offrant ainsi un moyen pratique de « réduire les risques » avec la sous-performance de Bitcoin.

Cette force est capturée dans la domination de la capitalisation boursière de Bitcoin, qui a maintenant glissé sous les 40 % pour la première fois depuis mai, selon les données de TradingView.

Graphique en bougies de dominance Bitcoin sur 1 semaine. Source : TradingView

Les métriques en chaîne prédisent une « tendance durable des prix »

Pour ceux qui recherchent une doublure argentée à l’action des prix sans intérêt, les mesures en chaîne ne manquent pas de soulagement.

Plus le marché s’éloigne de la correction instantanée du mois dernier, plus le Bitcoin apparaît comme un investissement basé sur les tendances historiques.

Dans son dernier bulletin publié le 31 décembre, le directeur de Capriole, Ryan McCoy, a souligné que le changement de tendance dans les habitudes de vente des investisseurs s’alignait sur les dernières étapes des corrections précédentes.

Le ratio de rentabilité dépensée par le détenteur à court terme (SOPR) de la société d’analyse en chaîne Glassnode, qui montre l’étendue des gains ou des pertes des pièces récemment dépensées, en particulier celles qui ont bougé au cours des 155 derniers jours, est particulièrement intéressant.

Actuellement, avec un score médian inférieur à 1, le SOPR montre que les pièces dépensées à perte diminuent en nombre – une forme potentielle d’épuisement des vendeurs.

« Généralement, lorsque cette métrique commence à baisser puis à augmenter, une tendance de prix plus durable a commencé », a expliqué McCoy.

« La médiane sur 30 jours est toujours inférieure à 1 (ce qui implique que le prix moyen des pièces déplacées est inférieur au prix auquel elles ont été achetées), mais des signes de vie comme celui-ci après un événement correctif substantiel suggèrent que nous en sommes probablement aux dernières étapes. de la correction actuelle.

Graphique SOPR des détenteurs à court terme de Bitcoin (moyenne mobile sur 30 jours). Source : Capriole

Cointelegraph a abondamment rendu compte des habitudes des hodlers en matière de BTC, et les investisseurs à long terme restent inébranlables dans leur conviction de ne pas vendre.

« Malgré la baisse de -38% depuis novembre, les détenteurs à long terme continuent de diamanter Bitcoin », a résumé McCoy.

« La dernière fois que Bitcoin était à 47 000 $, les avoirs à long terme étaient 10 % inférieurs. À ce jour, la distribution a été insignifiante malgré la volatilité. C’est haussier.

Les fondamentaux n’ont (presque) jamais été aussi bons

Poursuivant la positivité, les fondamentaux du réseau soulignent la forte conviction d’une autre cohorte d’acteurs essentiels du marché Bitcoin.

Les mineurs, bien qu’ils aient atteint des sommets historiques de 69 000 $, accumulent, et non vendent, leurs pièces.

Dans le même temps, le taux de hachage du réseau atteint des sommets sans précédent, ces derniers ayant été observés pour la dernière fois en mars et avril avant que le bouleversement de l’interdiction chinoise ne déclenche des mois de migration.

Si le vieil adage du « prix suit le taux de hachage » reste vrai, la confiance des mineurs dans la rentabilité à long terme de Bitcoin fournit un indicateur clé de la direction que prend le marché.

« Des mesures comme celle-ci sont en fait du matériel de perspective fondamentale de la vieille garde et sont largement ignorées par les méthodes plus récentes et plus sexy pour expliquer la dynamique des prix, l’offre et la demande, mais ne peuvent être ignorées pour leur capacité à expliquer le soutien institutionnel et infrastructurel pour sécuriser le protocole qui, à ce stade. point sous-tend efficacement l’ensemble de l’économie crypto », a ajouté Capriole.

Tableau de hachage Bitcoin. Source : MiningPoolStats

Le taux de hachage est actuellement supérieur à 190 exahashs par seconde (EH/s), selon les estimations de MiningPoolStats.

Plus tard cette semaine, pendant ce temps, la difficulté du réseau Bitcoin devrait augmenter d’environ 2,4%.

Tableau de difficulté Bitcoin. Source : Blockchain

Cela reflète la compétitivité du paysage minier actuel, et la difficulté devrait prochainement s’attaquer à 25 000 milliards de dollars pour la première fois depuis le pic d’avant la Chine, selon les données de Blockchain.

À chaque augmentation, la difficulté renforce la sécurité du réseau, créant un écosystème encore plus robuste.

Dans quelle mesure la « peur extrême » est-elle durable cette fois ?

Le sentiment Bitcoin a commencé en 2022 avec de sérieux pieds froids, le Crypto Fear & Greed Index mesurant la «peur extrême».

Comme l’a rapporté Cointelegraph, les émotions des investisseurs sont devenues très sensibles à des mouvements de prix encore plus faibles dans la fourchette actuelle.

Fear & Greed reflète cela, progressant de 8 points depuis le week-end malgré l’action des prix offrant peu de changement.

Au moment de la rédaction, l’indice mesurait 29/100, néanmoins dans la zone « peur ».

Indice de la peur et de la cupidité crypto. Source : Alternative.me

Comme l’a noté la ressource d’analyse en chaîne Ecoinometrics, un tel sentiment n’a historiquement pas réussi à se manifester longtemps.

« Bitcoin est de retour dans une peur extrême. Historiquement, cela signifie qu’il y a une baisse limitée à 30 jours », a-t-il tweeté à côté d’un graphique compilant l’indice et BTC/USD.

Graphique Crypto Fear & Greed Index vs. BTC/USD. Source : Ecoinometrics/ Twitter