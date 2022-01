Le prix Uniswap augmentera de 20% alors qu’UNI prend un autre coup contre une barrière de résistance massive | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap pourrait augmenter de 20% à 22,44 $ si les acheteurs se regroupent.

Les mesures en chaîne montrent une résistance massive allant de 18,73 $ à 21,89 $ et une baisse de l’intérêt des utilisateurs.

Une rupture du plancher de support de 13,88 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix Uniswap a rebondi sur une barrière cruciale, suggérant qu’une tendance haussière est probable. Cette montée en puissance, cependant, fait face à une confluence de barrières de résistance, révélant que l’avantage pour UNI est plafonné.

Le prix Uniswap fait face à une décision difficile

Le prix Uniswap a retesté le plancher de support de 13,88 $ plus de cinq fois au cours des sept mois et ne l’a pas dépassé une seule fois. La dernière rencontre avec cette barrière a permis à UNI de gagner 43 % en une semaine seulement.

Depuis cette hausse, UNI est revenu de 9 % à son niveau actuel – 18,37 $. Au fur et à mesure qu’il se négocie, le prix Uniswap fait face à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours et doit surmonter cet obstacle pour avoir une chance d’augmenter. Le franchissement de cette barrière permettra à UNI de remonter de 20% à 22,44 $, où les 50 et 100 SMA quotidiens sont présents.

En raison de la confluence des SMA, il est peu probable que le prix Uniswap dépasse 22,44 $. Cependant, dans des circonstances particulières, une augmentation importante de la pression d’achat pourrait franchir cette barrière de résistance, permettant au prix Uniswap de retester la barrière de résistance de 27,49 $.

Graphique UNI/USDT 1 jour

Le blocus à 22,44 $ est clairement visible dans le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock. Environ 35 000 adresses qui ont acheté près de 220,3 millions d’UNI à un prix moyen de 20,52 $ sont sous-marines. Par conséquent, tout pic à court terme de la pression d’achat qui pousse le prix Uniswap à tester à nouveau cette barrière sera probablement surmonté par la pression de vente de ces détenteurs essayant d’atteindre l’équilibre.

Par conséquent, du point de vue d’un optimiste, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 20 % à 22,44 $ par rapport à la position actuelle, et tout au-delà est éphémère et peu susceptible de tenir le coup.

UNI GIOM

Les adresses actives quotidiennes, qui oscillent en dessous de la moyenne sur 30 jours à 1 391, soutiennent encore ces perspectives ternes pour UNI. Uniswap constate une réduction du nombre de DAA depuis juillet 2021, ce qui suggère que les investisseurs ne sont pas intéressés par cette pièce de premier ordre DeFi aux niveaux actuels.

UNI DAA

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Uniswap dans une perspective à court terme, une pression de vente accrue pourrait pousser UNI à retester le niveau de support à 13,88 $. Si cette augmentation de la dynamique baissière pousse le prix Uniswap à produire un chandelier quotidien proche de ladite barrière, cela créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière pour UNI.

Dans ce cas, l’altcoin pourrait s’aventurer plus bas et tester à nouveau le plancher de support de 9,86 $ après avoir chuté de 29%.