De plus en plus de milliardaires se tournent vers la crypto en raison des craintes d’inflation fiduciaire | Cryptomonnaie

Auparavant, les investisseurs anti-crypto se tournent de plus en plus vers Bitcoin et ses frères comme couverture contre les problèmes d’inflation de la monnaie fiduciaire.

Un exemple est le milliardaire d’origine hongroise Thomas Peterffy qui, dans un rapport Bloomberg du 1er janvier, a déclaré qu’il serait prudent d’avoir 2 à 3% de son portefeuille en actifs crypto juste au cas où le fiat « irait en enfer ». Il vaudrait 25 milliards de dollars.

La société de Peterffy, Interactive Brokers Group Inc., a annoncé qu’elle offrirait le trading de crypto à ses clients à la mi-2020 suite à une demande accrue pour la classe d’actifs. La société propose actuellement Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash, mais élargira cette sélection de 5 à 10 pièces supplémentaires ce mois-ci.

Peterffy, qui détient lui-même une quantité non divulguée de crypto, a déclaré qu’il est possible que les actifs numériques puissent récolter des « rendements extraordinaires », même si certains pourraient également aller à zéro selon Bloomberg. « Je pense que ça peut aller à zéro, et je pense que ça peut aller jusqu’à un million de dollars », a-t-il ajouté avant de déclarer « Je n’en ai aucune idée ».

Début décembre, le milliardaire a prédit que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ avant que les marchés ne commencent à se replier.

Le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, est un autre milliardaire de renom qui a révélé que son portefeuille contenait du Bitcoin et de l’Ethereum l’année dernière. Cette révélation est intervenue quelques mois seulement après qu’il a remis en question les propriétés de la crypto en tant que réserve de valeur.

Il a maintenant changé cette position et considère les investissements dans les actifs crypto comme une « monnaie alternative » dans un monde où « l’argent est une poubelle » avec l’inflation érodant le pouvoir d’achat.

Fin décembre, Dalio a déclaré qu’il était impressionné par la durée de la cryptomonnaie, avant de déclarer « L’argent liquide, que la plupart des investisseurs pensent être l’investissement le plus sûr est, je pense, le pire investissement ».

Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a également acheté Bitcoin l’année dernière, qualifiant cette décision de couverture contre l’inflation.

Les plans de relance induits par la pandémie ont provoqué des troubles économiques dans le monde entier, dont les retombées pourraient persister pendant des décennies. Aux États-Unis, l’inflation est à un sommet de 4 décennies de 6,8 %. Cela a entraîné une hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) alors que les coûts des biens quotidiens continuent d’augmenter.

Les milliardaires voient déjà les signes de danger avec les monnaies fiduciaires et la manipulation de la banque centrale, et ils se tournent de plus en plus vers les actifs crypto. L’année 2022 pourrait voir davantage d’investisseurs fortunés rejoindre leurs rangs si la tendance se poursuit.