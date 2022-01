Le prix de Solana vise 261 $ ensuite alors que la tendance haussière projette une hausse de 27% | Cryptomonnaie

Le prix Solana est prêt à renverser la période de sous-performance et à revoir son record.

La configuration graphique haussière qui prévaut suggère une montée de 27% à partir d’une ligne de résistance cruciale.

Le tranchage du SOL en dessous de 170 $ pourrait causer des problèmes aux traders.

Le prix de Solana se prépare à revoir son plus haut historique à 261 $, car une figure graphique haussière suggère que SOL attend une ascension de 27%. Cependant, la cible optimiste ne sera sur le radar que si le tueur d’Ethereum parvient à dépasser une barrière de résistance critique à 203 $.

Les prix de Solana prévoient un retour en force

Le prix de Solana a formé une configuration triangulaire ascendante sur le graphique en données de 4 heures, créant des plus bas plus élevés. Si le schéma graphique dominant est robuste, SOL pourrait s’attendre à une hausse de 27% de la limite supérieure du schéma technique dominant vers 260 $, le record du jeton.

La première ligne de résistance apparaît à la moyenne mobile simple (SMA) de 21 sur quatre heures à 174 $, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6%. D’autres vents contraires peuvent apparaître à 181 $, à l’intersection des 50 SMA de quatre heures et des 100 SMA de quatre heures.

Des obstacles supplémentaires peuvent apparaître au niveau de 200 SMA de quatre heures à 185 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 190 $.

Si les traders continuent de pousser les prix à la hausse par rapport à la distribution des vendeurs, le prix Solana peut viser à marquer la ligne de tendance supérieure du modèle technique régissant à 203 $, où le niveau de retracement de 50% et la ligne de résistance donnés par l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI ) siège également.

Les investisseurs doivent noter qu’une tranche au-dessus du vent contraire susmentionné à 203 $ pourrait mettre la hausse de 27% sur le radar, une prédiction optimiste donnée par la configuration graphique dominante.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

Le prix de Solana ferait face à une résistance au niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci à 216 $ et au niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci à 234 $ avant que les traders ne tentent d’atteindre l’objectif haussier.

Cependant, si un pic dans les ordres de vente se produit, le prix Solana découvrira un support immédiat à la limite inférieure du modèle technique régissant à 170 $. Passer en dessous de la ligne de défense susmentionnée invalidera la thèse haussière, et SOL pourrait continuer à glisser vers le plus bas du 1er janvier à 167 $, puis vers le plus haut du 6 octobre à 161 $.